103 человека погибло в ДТП в Нижегородской области в 2026 году Происшествия

Фото: Александр Воложанин

По итогам первого полугодия 2026 года в Нижегородской области зафиксировано снижение аварийности на 7,4%. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ, посвященной старту социальной кампании по безопасности на перекрестках, сообщил врио начальника регионального управления Госавтоинспекции, майор полиции Сергей Коробко, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 1815 дорожно-транспортных происшествий — это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В авариях погибли 103 человека, что также на 7,4% ниже прошлогоднего показателя. Число пострадавших составило 2288 человек — снижение достигло 9,9%.

По словам Сергея Коробко, подавляющее большинство ДТП связано с нарушением водителями правил дорожного движения. Чаще всего происходят столкновения — зарегистрирован 811 такой случай. Наезды на пешеходов зафиксированы 421 раз, съезды с дороги — 120 случаев. Также произошло 157 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

Среди основных нарушений — несоответствие скорости конкретным условиям движения (245 ДТП), превышение установленной скорости (184), несоблюдение очередности проезда (202) и выезд на встречную полосу (157).

Отдельное внимание майор полиции уделил авариям на перекрестках. За полгода там произошло 557 ДТП, в которых погибли 23 человека и 746 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами таких происшествий, по его словам, были проезд на запрещающий сигнал светофора, неправильное определение очередности движения и игнорирование знаков приоритета.

«На снижение аварийности влияют как дисциплина водителей, так и сезонные факторы. Зима в этом году была снежной, многие реже пользовались личным транспортом. Важную роль играют и профилактические социальные кампании — они тоже помогают стабилизировать ситуацию с аварийностью», — подчеркнул Коробко, отвечая на вопрос корреспондента НИА «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что количество дорожно-транспортных происшествий сократилось и в Нижнем Новгороде. В 2026 году произошло на 91 аварию меньше — всего 623 ДТП.