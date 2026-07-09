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Происшествия

Нижегородский облсуд изменил приговор по делу дольщиков ЖК «Дом на Горького»

09 июля 2026 14:06 Происшествия
Нижегородский облсуд изменил приговор по делу дольщиков ЖК «Дом на Горького»

Фото: Кира Мишина

Нижегородский областной суд изменил приговор по делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Дом на Горького», признав за потерпевшими право на предъявление гражданских исков и сохранив арест на имущество осужденного Валерия Англичанинова до их рассмотрения. Апелляционное определение вступило в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе суда, 7 июля судебная коллегия рассмотрела апелляционное представление прокурора и жалобы потерпевшего, а также адвоката Англичанинова на приговор Нижегородского районного суда от 21 января 2026 года.

Суд первой инстанции установил, что Валерий Англичанинов, будучи директором ООО «Строймаштрейд» и фактически контролируя деятельность застройщика ООО «Интерсити», заключал договоры участия в долевом строительстве между компаниями, получал права на объекты недвижимости в ЖК «Дом на Горького» и заключал договоры уступки прав требования с гражданами, ставшими участниками долевого строительства. По версии суда, он вводил покупателей в заблуждение, сообщая, что все объекты полностью оплачены застройщику, после чего похищал их денежные средства.

По приговору районного суда Англичанинов был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). С учетом наказания по приговору Тушинского районного суда Москвы от 14 ноября 2023 года ему окончательно назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 10 тыс. рублей.

Защита просила переквалифицировать действия осужденного на ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, настаивая на отсутствии корыстного мотива и умысла на хищение денежных средств. Государственный обвинитель и потерпевший, в свою очередь, просили усилить наказание, а также оспаривали решение суда первой инстанции по гражданским искам и отмене ареста имущества.

Судебная коллегия не нашла оснований для изменения квалификации действий Англичанинова, а также для смягчения или ужесточения назначенного наказания.

При этом областной суд изменил приговор в части гражданских исков. За гражданскими истцами и заместителем прокурора Нижегородской области признано право на удовлетворение гражданских исков потерпевших и субъекта Российской Федерации. Кроме того, отменено решение суда первой инстанции о снятии ареста с имущества Англичанинова. Арест сохранен до рассмотрения гражданских исков по существу.

Также судебная коллегия зачла в срок наказания время содержания осужденного под стражей и наказание, отбытое по приговору Тушинского районного суда Москвы.

Ранее сообщалось, что Росимущество требует через суд выселить бывшую жену осужденного экс-главы Росприроднадзора и троих детей из конфискованной квартиры в центре Нижнего Новгорода.

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Теги:
Долгострои Дольщики Суд
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