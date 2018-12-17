"Сотрудников нижегородского УФСБ России всегда отличали высокий профессионализм и ответственность", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сотрудников нижегородского УФСБ России всегда отличали высокий профессионализм и ответственность", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником.



"Вы ежедневно выполняете очень важную работу по обеспечению мира и порядка на территории страны. Эта деятельность требует постоянного самосовершенствования, поиска ответов на вызовы современности. В век революционного развития цифровых технологий мы сталкиваемся с новыми угрозами, которые нередко направлены на разрушение базовых ценностей нашего общества. Вы с честью справляетесь с задачами, которые ставит перед вами государство и народ России", - сказал он.



"Сотрудников нижегородского УФСБ России всегда отличали высокий профессионализм и ответственность. Нижегородцы доблестно выполняли свой долг в горячих точках, защищая своих сограждан. В этот день мы вспоминаем героев, отдавших жизнь за Родину", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Отдельное спасибо хочется сказать ветеранам органов безопасности. Благодаря вашему труду, был заложен фундамент для воспитания новых поколений профессионалов. Ваша мудрость и опыт помогают в решении самых сложных вопросов", - обратился к нижегородцам губернатор.