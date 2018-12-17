Фото:
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7% с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пенсионный фонд РФ.
По данным фонда, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,05%, после чего размер фиксированной выплаты составит 5,3 тысячи рублей.
В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на 1 тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тысячи рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии и деятельности гражданина в течение трудовой жизни.
В пенсионном фонде пояснили, что величина страховой пенсии станет зависеть от приобретенных у гражданина в течение трудовой жизни пенсионных прав: стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов. То есть, чем больше эти показатели, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+