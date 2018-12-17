Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7% с 1 января 2019 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7% с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пенсионный фонд РФ.

По данным фонда, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,05%, после чего размер фиксированной выплаты составит 5,3 тысячи рублей.

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на 1 тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тысячи рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии и деятельности гражданина в течение трудовой жизни.

В пенсионном фонде пояснили, что величина страховой пенсии станет зависеть от приобретенных у гражданина в течение трудовой жизни пенсионных прав: стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов. То есть, чем больше эти показатели, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.