Ремонт нового Борского моста завершили за три недели Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Ремонт нового Борского моста через Волгу и прилегающих участков трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров завершен.

Работы по ликвидации колейности выполнены за три недели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в ГУАД региона.

Общая стоимость контракта составила 179 млн рублей. В перечень работ вошли три участка: сама переправа через Волгу, так называемые пойменные мосты, а также участок трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров (Борская дамба). Изначально ремонт последнего отрезка был запланирован на 2027 год, однако подрядчик выполнил его уже в этом сезоне.

Необходимость ремонта была связана с интенсивным износом покрытия. В прошлом году во время восстановления старого Борского моста весь транспортный поток был перенаправлен на новый мост. Нагрузка значительно возросла, что привело к образованию колейности и локальных дефектов покрытия.

На всех участках провели комплексное обновление покрытия: верхний слой асфальтобетона толщиной до трех сантиметров срезали методом холодного фрезерования, затем уложили новый асфальтобетон и нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами.

После завершения работ изменилась схема движения по новому Борскому мосту: теперь две полосы открыты на выезд из Нижнего Новгорода. Реверсивное движение отменено, соответствующие дорожные знаки демонтированы. В ближайшее время планируется снять и ограничение скорости 40 км/ч.

Напомним, новый Борский мост был открыт в 2017 году. Текущий ремонт стал первым с момента его ввода в эксплуатацию.

Всего с 2019 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тысячи километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. Только в 2025 году в нормативное состояние приведен 761 километр дорожной сети при плане 626 километров.

Ранее мы сообщали о том, что участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 13,6 млрд рублей.