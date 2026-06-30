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Общество

Ветеран СВО открыл военно-патриотический лагерь на Бору благодаря соцконтракту

30 июня 2026 13:21 Общество
Ветеран СВО открыл военно-патриотический лагерь на Бору благодаря соцконтракту

Фото: стоп-кадр из видео

Ветеран специальной военной операции Сергей Плечиков открыл военно-патриотический лагерь «Спецназ» в Борском округе. Запустить проект ему помог социальный контракт для участников СВО в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Сергей заключил контракт в начале спецоперации и около двух лет провел на передовой, служил водителем БТР. После госпиталя вернуться в строй он не смог и занялся поддержкой сослуживцев из тыла — организовывал сбор и отправку гуманитарной помощи. Вернувшись домой, столкнулся с трудностями при трудоустройстве.

О мере поддержки для ветеранов — социальном контракте — он узнал во время поисков работы. Программа позволяет получить 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Сергей решил реализовать давнюю идею — создать военно-патриотический лагерь для подростков.

По его словам, в армии он сам столкнулся с нехваткой подготовки и хочет помочь ребятам получить необходимые навыки заранее. В лагере планируют проводить занятия по физической и строевой подготовке, рукопашному бою, управлению квадрокоптерами, организовывать конно-спортивные мероприятия. Инструкторами станут ветераны боевых действий.

Первая смена лагеря «Спецназ» запланирована на конец июля. Для занятий уже приобретены каски, бронежилеты и макеты оружия.

Напомним, ветераны СВО могут получить 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, а также бесплатное обучение основам предпринимательства.

Среднедушевой доход семьи при заключении социального контракта не учитывается. Для участников СВО с инвалидностью I или II группы предусмотрен особый порядок получения помощи — ее может оформить сам ветеран или его безработная супруга.

По данным фонда «Защитники Отечества», в регионе выдано почти 120 рекомендаций для оформления социальных контрактов, а десятки ветеранов уже открыли свое дело благодаря этой мере поддержки.

Ранее мы сообщали о том, что еще одна группа добровольцев отправилась на СВО из Нижнего Новгорода.

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Теги:
Борский г.о. Ветераны СВО
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