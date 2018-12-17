Более 20 нижегородцев получили государственные и региональные награды Общество

Нижегородцы, получившие награду Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Вручение 21 государственной, ведомственной и региональной награды жителям Нижегородской области за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд состоялось 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мне выпала огромная честь - от имени президента и правительства РФ, правительства Нижегородской области поздравить людей, которых смело можно назвать элитой, опорой, гордостью не только нашего региона, но и нашего государства", - обратился к награжденным губернатор области Глеб Никитин.

"Я всегда говорил и готов повторить, что высокая награда за профессиональные достижения, даже когда она вручается конкретному человеку, - это заслуга всего коллектива. Когда смотришь список награждаемых, понимаешь, что героем нашего времени может стать каждый", - добавил он.

"Каждый из тех, кто сегодня получил награды, внес огромный вклад в развитие своего предприятия и нашего региона", - подытожил губернатор.

Среди награждаемых были такие нижегородцы, как генеральный директор АО "Окская судоверфь" Владимир Куликов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Владимир Акилов, председатель НРО Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, директор Городецкого губернского колледжа Валерий Ериков, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.