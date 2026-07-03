Названы районы Нижегородской области, где обитает больше всего рысей Общество

625 рысей обитают в Нижегородской области в 2026 году. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В ведомстве отметили, что численность хищника стабильно растет на протяжении последних пяти лет и, вероятно, еще не достигла максимальных значений. Увеличение популяции специалисты связывают с ростом численности основных кормовых видов — зайцев и косуль.

Динамика последних лет подтверждает эту тенденцию: в 2022 году в регионе насчитывалось 339 рысей, в 2023-м — 402, в 2024-м — 499, а в 2025 году — 622 особи.

Большинство рысей обитает в лесных массивах Заволжья.

Самым густонаселенным этими животными стал Варнавинский округ — 96 особей. В Сокольском округе насчитывается 51 рысь, в Шахунском — 45, в Семеновском округе — 44, в Уренском — 32, а в Воскресенском — 31.

В междуречье Волги и Оки встречаются единичные особи. На юге области рыси обитают в лесах от верховьев рек Кудьмы и Сережи до Оки и верховьев малых рек, впадающих в Мокшу.

В Предволжье наибольшая численность отмечена в Выксе — 40 животных. В Навашинском и Бутурлинском округах зарегистрировано по 28 рысей.

Ранее мы сообщали о том, что сибирских косуль заметили в Нижегородской области.