Проезд у площади Театральной будут ограничивать из‑за «Горький fest»

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В Нижнем Новгороде временно будут приостанавливать движение транспорта у площади Театральной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 3 и 9 июля 2026 года.
Проезд закроют на участке от дома №4 по площади Театральной до дома №11 по улице Большой Покровской.
Меры связаны с проведением юбилейного X фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+). Сегодня, 3 июля, в городе состоится открытие фестиваля. По традиции мероприятие начнется с красной дорожки у Драматического театра.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, оставленные на закрытом участке, будут принудительно перемещены.
Автомобилистам также рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными.
«Горький Fest» продлится до 10 июля. В конкурсную программу фестиваля вошли 18 картин. Также организаторы подготовили большую внеконкурсную программу, в которой кроме показа фильмов запланированы выставки, мастер-классы и встречи с представителями киноиндустрии. Подробнее о ней можно прочитать по ссылке.
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