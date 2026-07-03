Проезд у площади Театральной будут ограничивать из‑за «Горький fest» Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно будут приостанавливать движение транспорта у площади Театральной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 3 и 9 июля 2026 года.

Проезд закроют на участке от дома №4 по площади Театральной до дома №11 по улице Большой Покровской.

Меры связаны с проведением юбилейного X фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+). Сегодня, 3 июля, в городе состоится открытие фестиваля. По традиции мероприятие начнется с красной дорожки у Драматического театра.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, оставленные на закрытом участке, будут принудительно перемещены.

Автомобилистам также рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными.

«Горький Fest» продлится до 10 июля. В конкурсную программу фестиваля вошли 18 картин. Также организаторы подготовили большую внеконкурсную программу, в которой кроме показа фильмов запланированы выставки, мастер-классы и встречи с представителями киноиндустрии. Подробнее о ней можно прочитать по ссылке.