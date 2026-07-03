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Общество

Нижегородский трамвай №27 вернется на маршрут до Московского вокзала 6 июля

03 июля 2026 12:17 Общество
Нижегородский трамвай №27 вернется на маршрут до Московского вокзала 6 июля

Трамвай №27 вновь начнет ходить до Московского вокзала с 6 июля. Об этом сообщили в ЦРТС, отвечая на вопрос жителя в соцсетях о сроках восстановления прежнего маршрута.

Вагон будет курсировать по направлению «Московский вокзал — Лапшиха». С 20 июля маршрут продлят до депо №1.

Нижегородцы также поинтересовались сроками возобновления движения по маршрутам №19 и №417. Однако в ЦРТС их не назвали, пообещав сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что с 3 июня до конца месяца маршрут №27 был сокращен до участка «Черный пруд — площадь Комсомольская». Ограничения были связаны с заменой стрелочного перевода на узле возле парка имени 1 Мая в Канавинском районе.

Кроме того, с 3 июня началась реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой в Советском районе. Там проводится полный комплекс работ по замене рельсового полотна и контактной сети.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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