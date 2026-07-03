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Общество

Захар Прилепин рассматривает предложение о работе в Горном университете

03 июля 2026 11:15 Общество
Захар Прилепин рассматривает предложение о работе в Горном университете

Фото: Максим Герасимов

Писатель Захар Прилепин рассматривает предложение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским горным университетом. Об этом писатель и общественный деятель рассказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что для него важно внимание со стороны вуза и выразил надежду, что совместная работа состоится.

По его словам, Горный институт рассматривает его кандидатуру в качестве одного из специалистов по гуманитарной сфере, а не проректора, как ранее сообщалось ранее в некоторых СМИ.

Также писатель сообщил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в политику. Сейчас он сосредоточен на других проектах и продолжает литературную деятельность.

Отметим, что в конце мая на Книжном салоне в Санкт-Петербурге писатель говорил, что планирует чаще бывать в городе на Неве из‑за возможной работы.

Позже он сообщил НИА «Нижний Новгород», что речь идет о преподавательской деятельности.

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Теги:
Захар Прилепин знаменитости Писатель
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