Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2026 11:46
Эксклюзив
Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком маршрута №118
03 июля 2026 11:15
Захар Прилепин рассматривает предложение о работе в Горном университете
03 июля 2026 10:59
Чат медико‑психологической помощи запустили в России для семей участников СВО
03 июля 2026 10:26
Закон о памяти жертв геноцида в годы ВОВ разработали в Нижегородской области
03 июля 2026 10:12
Эксперты оценили первые итоги демографической программы «ОСНОВА»
03 июля 2026 10:09
Средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 000 рублей
03 июля 2026 09:53
Россельхознадзор выявил фантомное рыбное предприятие в Нижегородской области
03 июля 2026 09:09
Первые выходные июля принесут дожди в Нижний Новгород
03 июля 2026 08:00
Карантин по бешенству ввели в Сергаче
02 июля 2026 19:47
Незаконную вырубку леса выявили в Нижегородской области с помощью дрона
Общество

Чат медико‑психологической помощи запустили в России для семей участников СВО

03 июля 2026 10:59 Общество
Чат медико‑психологической помощи запустили в России для семей участников СВО

Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико‑психологической поддержки начал работу в новом сообществе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Теперь участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены их семей, а также близкие погибших защитников Отечества из любого региона страны могут обратиться за помощью через сообщество проекта: vk.com/ksvo_medhelp. Поддержка предоставляется бесплатно, анонимно и круглосуточно, без запроса персональных данных.

Как отметил координатор чата, член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов, в чате не используется искусственный интеллект — обращения обрабатываются специалистами в формате живого общения.

Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает, — подчеркнул Евгений Мартынов.

В команде проекта работают медицинские и клинические психологи. Они помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты, стрессом, паническими реакциями и другими психологически сложными ситуациями.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула, что психологическая помощь часто требуется «здесь и сейчас». По ее словам, поддержка оказывается круглосуточно, вне зависимости от региона и часового пояса, а возможность анонимного обращения без раскрытия персональных данных стала важным фактором доверия к такому формату работы.

Ранее мы сообщали о том, что сын Захара Прилепина завершает контракт в зоне СВО.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные психология СВО
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2026 11:57
Многодетная семья бойца СВО рассказала о помощи в Нижегородской области
15 июня 2026 15:02
Участник СВО Александр Попенко стал новым советником нижегородского мэра
06 июня 2026 08:00
Эксклюзив
Сотрудник ЗСНО Олег Андерсон второй раз ушел на СВО
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных