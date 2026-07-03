Чат медико‑психологической помощи запустили в России для семей участников СВО Общество

Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико‑психологической поддержки начал работу в новом сообществе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Теперь участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены их семей, а также близкие погибших защитников Отечества из любого региона страны могут обратиться за помощью через сообщество проекта: vk.com/ksvo_medhelp. Поддержка предоставляется бесплатно, анонимно и круглосуточно, без запроса персональных данных.

Как отметил координатор чата, член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов, в чате не используется искусственный интеллект — обращения обрабатываются специалистами в формате живого общения.

Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает, — подчеркнул Евгений Мартынов.

В команде проекта работают медицинские и клинические психологи. Они помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты, стрессом, паническими реакциями и другими психологически сложными ситуациями.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула, что психологическая помощь часто требуется «здесь и сейчас». По ее словам, поддержка оказывается круглосуточно, вне зависимости от региона и часового пояса, а возможность анонимного обращения без раскрытия персональных данных стала важным фактором доверия к такому формату работы.

Ранее мы сообщали о том, что сын Захара Прилепина завершает контракт в зоне СВО.