Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком маршрута №118 Общество

Контракт с перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут №118, соединяющий Нижний Новгород и Кстово, расторгнут в одностороннем порядке после выявленных нарушений при оплате проезда. Такое решение приняло министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам проверки, сообщили НИА «Нижний Новгород» в ЦРТС.

Напомним, проверку маршрута №118 министерство инициировало после жалоб пассажиров на повышение стоимости проезда до 50 рублей. При этом маршрут №118 относится к числу регулируемых, поэтому перевозчик не имел права повышать цену билета.

Отдел контроля пассажирских перевозок Центра развития транспортных систем проверил работу автобусов маршрута №118, который обслуживает ООО «АТП».

Проверка подтвердила продажу билетов по тарифам, не установленным правительством Нижегородской области. Кроме того, специалисты выявили взимание платы за проезд способами, не предусмотренными законодательством.

Уведомление о расторжении контракта перевозчику направят 6 июля. В соответствии с требованиями 44-ФЗ договор будет прекращен через десять дней после этого.

Нового перевозчика определят после завершения процедуры расторжения. До окончания конкурсных процедур маршрут временно будет обслуживать Кстовская транспортная компания. При этом движение автобусов №118 сохранится.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода отменили оплату наличными, чтобы снизить аварийность.