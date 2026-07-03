Реконструкция второй очереди станции аэрации стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АО "ОКО"

Работы по реконструкции второй очереди Нижегородской станции аэрации (НСА) стартовали в начале июля. Об этом сообщает пресс-служба АО «ОКО».

Генеральный подрядчик ООО «СоюзДонСтрой» приступил к демонтажу емкостных сооружений. Контракт с компанией АО «Объединенный коммунальный оператор» был заключен 12 мая.

Специалисты предприятия подготовили к ремонту первые объекты и вывели из эксплуатации 27 сооружений. Во время реконструкции объекты второй технологической очереди будут отключаться поэтапно, чтобы сохранить непрерывность биологической очистки сточных вод.

Сейчас на площадке задействованы 28 сотрудников подрядной организации и три единицы техники. Со следующей недели, в соответствии с производственным графиком, планируется увеличение числа рабочих. Уже начат демонтаж металлических конструкций двух вторичных отстойников.

Всего в рамках реконструкции АО «ОКО» передаст подрядчику 60 сооружений. В их числе — семь аэротенков, шесть вторичных и четыре первичных отстойника. Проект также предусматривает строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания.

По завершении второго этапа будет полностью модернизирована система обработки осадка. Планируется внедрить двухэтапное обезвоживание и термическую сушку, что позволит отказаться от устаревшей технологии складирования илового осадка на специальных картах с последующим вывозом на полигон. После завершения реконструкции очистных сооружений предусмотрена поэтапная рекультивация существующих иловых карт и полигона.

Напомним, первый этап модернизации был завершен в декабре прошлого года. Подрядчиком выступало ФАУ «РосКапСтрой», контракт на полную модернизацию был заключен с ним в 2022 году. В апреле АО «ОКО» объявило о намерении расторгнуть контракт с подрядчиком в одностороннем порядке.

Работы второго этапа реконструкции планируется завершить к 2030 году. Стоимость второго этапа оценивается примерно в 20 миллиардов рублей.