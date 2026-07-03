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Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 3 июля

03 июля 2026 13:23 Общество
Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 3 июля

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в течение 1−3 часов местами по области и в Нижнем Новгороде пройдут сильные дожди и ливни. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня.

В МЧС предупреждают, что осадки могут осложнить дорожную обстановку. Водителям рекомендуют снизить скорость, поскольку из-за дождя ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, а также повышается скользкость покрытия, что может привести к заносам и скольжению.

Кроме того, жителям советуют избегать низменных участков местности.

Ранее сообщалось, что первые выходные июля в Нижнем Новгороде также будут дождливыми.

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Теги:
Дождь МЧС Погода
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