Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области из-за новогодних и рождественских праздников Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области из-за новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Режим вводится с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.

В ведомстве пояснили, что ежегодно в период праздничных мероприятий в области увеличивается количества пожаров и гибели на них людей. Одной из причин этих происшествий является нарушение требований пожарной безопасности во время использования пиротехники.

В связи с этим региональное правительство приняло постановление об особом противопожарном режиме, во время которого усиливается надзор на всех объектах, где задействованы в новогодних и рождественских праздниках, предписывается уделять особое внимание безопасности путей эвакуации, запрещается применять в помещениях открытый огонь.