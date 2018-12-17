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Общество

Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области из-за новогодних и рождественских праздников

19 декабря 2018 16:44  [163] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области из-за новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Режим вводится с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.

В ведомстве пояснили, что ежегодно в период праздничных мероприятий в области увеличивается количества пожаров и гибели на них людей. Одной из причин этих происшествий является нарушение требований пожарной безопасности во время использования пиротехники.

В связи с этим региональное правительство приняло постановление об особом противопожарном режиме, во время которого усиливается надзор на всех объектах, где задействованы в новогодних и рождественских праздниках, предписывается уделять особое внимание безопасности путей эвакуации, запрещается применять в помещениях открытый огонь.

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