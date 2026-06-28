Один рейс отменен и три задержаны в нижегородском аэропорту 28 июня Общество

Отмена и задержки рейсов в Сочи происходят в аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» 28 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, отменен рейс ЕО-6540, должен был отправиться на южный курорт в 23:55 27 июня. Позже его перенесли на 04:10 28 июня, а затем — отменили. Его обслуживает авиакомпания «Икар».

Также задержаны еще три перелета в Сочи. Первый вместо 14:55 27 июня состоится в 12:35 28 июня. Второй самолет должен был вылететь в 14:55 28 июня, но его отправление перенесли на 01:45 29 июня. Третье судно вместо 17:25 28 июня покинет «Чкалов» в 07:00 29 июня.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский аэропорт готовится внедрить биометрию при посадке на рейсы.