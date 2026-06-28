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Общество

Один рейс отменен и три задержаны в нижегородском аэропорту 28 июня

28 июня 2026 09:54 Общество
Один рейс отменен и три задержаны в нижегородском аэропорту 28 июня

Отмена и задержки рейсов в Сочи происходят в аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» 28 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, отменен рейс ЕО-6540, должен был отправиться на южный курорт в 23:55 27 июня. Позже его перенесли на 04:10 28 июня, а затем — отменили. Его обслуживает авиакомпания «Икар».

Также задержаны еще три перелета в Сочи. Первый вместо 14:55 27 июня состоится в 12:35 28 июня. Второй самолет должен был вылететь в 14:55 28 июня, но его отправление перенесли на 01:45 29 июня. Третье судно вместо 17:25 28 июня покинет «Чкалов» в 07:00 29 июня.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский аэропорт готовится внедрить биометрию при посадке на рейсы.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт Самолеты
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