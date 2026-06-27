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Конечную остановку маршрутов №34, 47 и Э-17 перенесут в Нижнем Новгороде

27 июня 2026 15:30 Общество
Конечную остановку маршрутов №34, 47 и Э-17 перенесут в Нижнем Новгороде

Фото: ЦРТС

С 1 июля конечная остановка автобусов № 34, 47 и электробусов Э-17 будет располагаться в новом месте — в деревне Новопокровское, в районе дома № 207. Об этом сообщили в ЦРТС.

При этом, чтобы обеспечить транспортное сообщение для домов № 10 и 11 по проспекту Героев Донбасса, а также домов № 13, 14 и 15 по Новокузнечихинской улице, автобусы № 34 и электробусы Э-17 по пути в Новопокровское будут заезжать на остановку «ЖК Новая Кузнечиха».

Ранее сообщалось, что в июле в Кстове начнет работать сезонный маршрут №202. Он будет курировать по маршруту «Автостанци Кстово — Сады „Отдых“».

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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