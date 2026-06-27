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Общество

Выяснилось, какие машины нижегородцы дольше всего не меняют

27 июня 2026 16:07 Общество
Выяснилось, какие машины нижегородцы дольше всего не меняют

Владельцы автомобилей в Нижегородской области реже всего расстаются с кроссоверами и внедорожниками. К такому выводу пришли эксперты Авито Авто, проанализировав сроки владения машинами с пробегом в трёх популярных сегментах — SUV, премиум и китайские бренды.

В исследование вошли автомобили, которые находились у первого собственника не менее одного года.

По данным Автотеки, средний срок владения в сегменте SUV в регионе составляет 5,3 года. При этом 43% машин остаются у одного владельца более пяти лет.

Самым «долгоиграющим» внедорожником оказался УАЗ Hunter — им в среднем владеют 8,2 года. В десятку моделей с наибольшим сроком владения также вошли Suzuki Grand Vitara (7,8 года), Great Wall Hover H5 (7,5 года), Suzuki SX4 (7,4 года), Opel Mokka (7,2 года), Skoda Yeti (7,1 года), SsangYong Kyron (7,1 года), Chevrolet Niva (7,1 года), Chery Tiggo (T11) (7 лет) и SsangYong Actyon (6,7 года).

В премиум-сегменте автомобили меняют заметно быстрее. Средний срок владения здесь составляет около четырёх лет. Более пяти лет у первого владельца остаются 27,1% машин, а дольше десяти лет — лишь 5%.

Дольше других в этом сегменте эксплуатируют Land Rover Range Rover — в среднем 4,6 года. Среди лидеров также Lexus RX (4,5 года), BMW X3 (4,3 года), BMW 5 серия, BMW X6 и Audi Q7 — по 3,9 года, а также BMW X5 (3,6 года).

Средний срок владения китайскими автомобилями составляет 3,7 года. Более пяти лет у одного собственника остаются 19,7% таких машин, свыше десяти лет — 6,7%. Чаще других надолго задерживаются у владельцев Great Wall Hover H5 (7,5 года), Chery Tiggo (T11) (6,9 года), Geely Emgrand EC7 (6,8 года) и LIFAN X60 (6,7 года).

Ранее сообщалось, что 19 июня в Нижнем Новгороде официально стартовали продажи автомобилей возрожденного бренда Volga.

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Теги:
Автомобили
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