До +30 градусов: стало известно, когда вернется жара в Нижний Новгород Общество

По-настоящему летнее тепло ждет нижегородцев в начале июля. Прогноз на рабочую неделю 29 июня — 3 июля составлен сервисом «Яндекс Погода».

В понедельник синоптики обещают дождь — он пройдет в обед. Оставшуюся часть дня будет переменная облачность. К обеду воздух прогреется от +19 до +23 градусов, а к ночи похолодает от +21 до +15 градусов. Скорость северного ветра составит 2−6 м/с.

Последний день июня порадует ясной, солнечной погодой. В светлое время суток за окном — от +20 до +25 градусов, в темное — от +23 до +16 градусов. Ветер сохранит направление, его скорость составит 3−5 м/с.

Утром 1 июля небо будет пасмурным, но облака разбегутся к вечеру. Днем столбики термометров поднимутся от +20 до +25 градусов, ночью — опустятся от +24 до +17 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1−3 м/с.

В четверг ожидается переменная облачность. В первую половину дня за окном — от +21 до +27 градусов, во вторую — от +25 до +19 градусов. Ветер не изменит направление, но немного ослабится до 2 м/с.

3 июля погода будет преимущественно пасмурной. В светлое время суток воздух прогреется от +23 до +30 градусов, в темное — похолодает от +25 до +19 градусов. Ветер переменится от юго-западного на западный и будет дуть со скоростью 2−4 м/с.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июль в Нижегородской области.