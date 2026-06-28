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Общество

Баста объяснил, почему не приехал на выпускной к нижегородским школьникам

28 июня 2026 06:02 Общество
Баста объяснил, почему не приехал на выпускной к нижегородским школьникам

Фото: Александр Воложанин

Рэпер Баста перед концертом (16+) в Нижнем Новгороде прокомментировал приглашение, которое ему ранее записали выпускники школы №3 Кстовского района Нижнего Новгорода, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Напомним, школьники пригласили артиста приехать к ним на выпускной, который состоялся 26 июня. Видеообращение они опубликовали в социальных сетях.

Вероятно, на такой шаг выпускников вдохновила история учеников школы №47, которые записали обращение к Сергею Лазареву. Ролик набрал миллионы просмотров, после чего певец приехал на их выпускной, поздравил ребят, исполнил песню «В самое сердце», а после сделал с ними памятные фотографии.

Отвечая на вопрос журналистов, Василий Вакуленко рассказал, что видел обращение кстовских школьников.

«Школьников так много, что мы не всегда можем совпасть. У меня ранее была возможность: я выступал, специально ездил в Ростов, где мы сделали сюрприз выпускникам своей школы», — отметил рэпер.

Кроме того, накануне нижегородского концерта Баста выступал в Москве. При этом артист признался, что «держит руку на пульсе» и видел ролик выпускников.

«Там ребята с такими хмурыми лицами говорят: „Мы ждем тебя 26-го“. Поздравляю вас с выпуском. Жаль, что старик не приехал, но я здесь сегодня», — добавил Вакуленко.

Ранее Баста оценил изменения в Нижнем Новгороде.

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Теги:
знаменитости Музыка Школы
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