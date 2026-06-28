Баста объяснил, почему не приехал на выпускной к нижегородским школьникам

Фото:
Рэпер Баста перед концертом (16+) в Нижнем Новгороде прокомментировал приглашение, которое ему ранее записали выпускники школы №3 Кстовского района Нижнего Новгорода, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
Напомним, школьники пригласили артиста приехать к ним на выпускной, который состоялся 26 июня. Видеообращение они опубликовали в социальных сетях.
Вероятно, на такой шаг выпускников вдохновила история учеников школы №47, которые записали обращение к Сергею Лазареву. Ролик набрал миллионы просмотров, после чего певец приехал на их выпускной, поздравил ребят, исполнил песню «В самое сердце», а после сделал с ними памятные фотографии.
Отвечая на вопрос журналистов, Василий Вакуленко рассказал, что видел обращение кстовских школьников.
«Школьников так много, что мы не всегда можем совпасть. У меня ранее была возможность: я выступал, специально ездил в Ростов, где мы сделали сюрприз выпускникам своей школы», — отметил рэпер.
Кроме того, накануне нижегородского концерта Баста выступал в Москве. При этом артист признался, что «держит руку на пульсе» и видел ролик выпускников.
«Там ребята с такими хмурыми лицами говорят: „Мы ждем тебя 26-го“. Поздравляю вас с выпуском. Жаль, что старик не приехал, но я здесь сегодня», — добавил Вакуленко.
Ранее Баста оценил изменения в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+