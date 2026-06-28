Полет аэростатов отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий Общество

Фото: Нижний 800

Полет аэростатов в рамках Чемпионата по воздухоплавательному спорту не состоится в Нижнем Новгороде 28 июня из-за погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал клуба SharNN.

Как пояснили организаторы, причиной отмены стал сильный ветер. Теперь нижегородцам, желающим полюбоваться воздушными шарами в небе, придется подождать других мероприятий. Следующее — фестиваль «НебоНН» (0+) — состоится с 24 по 26 июля, а главное событие летнего сезона — «Приволжская фиеста» (0+) — пройдет с 13 по 17 августа.

Ранее мы сообщали о том, когда в Нижний Новгород вернется жара до +30 градусов.