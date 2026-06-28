«Прячется за масками»: нижегородцев предупредили об опасном мелиоидозе Общество

Первый завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России. Особо опасную природно-очаговую инфекцию вызывают бактерии Burkholderia pseudomallei. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Заболевание распространено преимущественно в странах с тропическим климатом. Мелиоидоз встречается в странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам, а также в государствах Центральной и Южной Америки и экваториальной Африки. Инфицирование возможно при контакте с загрязненной водой и почвой.

Главное коварство болезни в том, что она умеет «прятаться» за масками и проявляться далеко не сразу, — подчеркивает специалист.

В частности, заразиться можно через мелкие повреждения кожи, при случайном заглатывании воды или вдыхании пыли, особенно во время тропических ливней и штормов. При этом в обычных условиях заболевание не передается от человека к человеку. Вакцины против мелиоидоза не существует, поэтому ключевую роль играет соблюдение мер предосторожности во время путешествий.

Медики рекомендуют туристам носить закрытую обувь, особенно в сельской местности и рядом с природными водоемами, а при появлении ссадин и порезов немедленно промывать их чистой водой, обрабатывать антисептиком и защищать водонепроницаемой повязкой.

Кроме того, путешественникам нужно употреблять только бутилированную воду, использовать ее для чистки зубов и мытья фруктов, а также избегать пребывания на улице во время сильных тропических ливней и штормов.

Отмечается, что людям с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями почек или легких необходимо соблюдать повышенную осторожность, так как у них инфекция может протекать тяжелее. В России природных очагов возбудителя нет, что существенно снижает риски распространения инфекции внутри страны.

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