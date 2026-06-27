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Общество

Нижегородские поликлиники начали бесплатно обследовать любителей фитнеса

27 июня 2026 17:24 Общество
Нижегородские поликлиники начали бесплатно обследовать любителей фитнеса

В Центрах здоровья Нижнего Новгорода запустили бесплатную биоимпедансометрию для горожан, занимающихся спортом. Об этом сообщил в своем Max-канале главный редактор медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, обследование позволяет провести глубокий анализ состава тела и на основе полученных данных подобрать безопасный режим физических нагрузок и питания.

Как отметил Никонов, многие проходят подобное тестирование в фитнес-клубах. Однако в Центрах здоровья процедуру выполняют дипломированные врачи и используют профессиональное стационарное оборудование.

Аппаратура высокой точности определяет объем внутриклеточной жидкости и помогает установить реальный биологический возраст человека. Задача обследования — не только рассчитать индекс массы тела, но и выявить возможные скрытые риски для здоровья, чтобы снизить вероятность травм и перегрузок.

Пройти диагностику могут все желающие, в том числе жители, не прикрепленные к поликлиникам.

Отметим, что Центры здоровья недавно открылись на базе поликлиник №4 и №30 Нижнего Новгорода.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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