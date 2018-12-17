Госдума РФ приняла закон о защите животных, предполагающий запрет "контактных зоопарков" и содержание дома диких животных Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума РФ приняла закон о защите животных 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия".

В НРО напомнили, что закон защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.

Сколько продолжалась работа над законом?

Закон прошел первое чтение в марте 2011 года. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание Президент России и дал соответствующее поручение Правительству РФ.

Как проводилась законодательная работа?

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что весь последний год комитет работал над этим документом очень интенсивно: было проведено более 100 совещаний, рассмотрено 300 поправок, предложенных депутатами ГД от всех фракций, членами Совета Федерации и Правительством РФ. Текст был согласован с 28 ведомствами.

Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева подчеркнула, что зоозащитники активно добивались принятия закона. "Люди стояли под стенами Государственной Думы неделями. Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом", - сказала она.

Основные положения закона

Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так - его надо передать новому владельцу или в приют. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей. Под запретом теперь контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах.

Закон также устанавливает правила выгула животных (в том числе собак потенциально опасных пород) - ошейник, поводок и намордник обязательны.

Также регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными . Теперь возможна только программа "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в прежнее место обитания", причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео.

При этом запрещен отлов животных с данными владельцев (например, со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.

Как повлияет закон на работу приютов?

Новым законом регламентируется создание и работа приютов для животных - например, нельзя создавать их в квартирах. Приюты должны будут в течение трех дней разместить информацию о поступившем к ним животном. Также приютам запрещено умерщвлять животных без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или несовместимой с жизнью травмы.

Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, как обращаться с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях , случаи, когда можно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Ольга Тимофеева поблагодарила всех, кто работал над этим законом и отметила, что удалось "создать с нуля новую сферу регулирования – сферу обращения с животными".

Опыт Нижегородской области

Напомним, так называемый "возвратный" метод уже давно успешно работает в Нижегородской области (деятельность приюта "Сострадание", - прим. НИА "Нижний Новгород"). Он заключается в том, что бездомные животные отлавливаются, стерилизуются, вакцинируются и выпускаются обратно в естественную среду обитания. По словам специалистов, такой метод является наиболее гуманным и грамотным с точки зрения контроля численности безнадзорных животных.