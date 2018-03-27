"Зоозащита-НН" получило контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Зоозащита-НН" получило контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, в торгах также планировал принять участие ИП Храповицкий Михаил Иосифович, однако его заявка была признана не соответствующей необходимым требованиям. В связи с этим контракт по цене почти 10,5 млн рублей планируется заключить с ООО "Зоозащита-НН". Срок оказания услуг – с апреля по декабрь 2018 года.

Напомним, в настоящее время Заксобрание Нижегородской области рассматривает законопроект об отлове безнадзорных животных в местах проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу. В соответствии с ним, содержание отловленных животных в специальных местах будет обеспечиваться с 10 июня по 25 июля 2018 года, тогда как обычно содержание составляет до десяти дней. Животные будут содержаться в приюте "Зоозащита-НН", фонде "Сострадание-НН" и на территории госветуправления.

Напомним также, ранее директор центра "Зоозащита-НН" Владимир Гройсман сообщил, что на время проведения ЧМ-2018 будут построены временные площадки для передержки собак.