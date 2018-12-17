"Проект "Вечные ценности" надо развивать", - Сергей Попов Общество

Круглый стол с участниками проекта Вечные ценности Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

"Проект "Вечные ценности" надо развивать", - сказал председатель Думы Дзержинска Нижегородской области Сергей Попов.

Проект "Вечные ценности", организованный центром "Молодежные инициативы" совместно с Советом по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными диаспорами при главе города Дзержинска, стартовал в городе 7 ноября с открытия фотовыставки. На ней были представлены фотоснимки, отражающие многообразие свадебных и семейных традиций, досвадебных обрядов и церемоний народов, представители которых живут в Дзержинске.

Помимо этого, в рамках проекта состоялась серия встреч молодежи города с представителями диаспор, в ходе которых молодежь и члены Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными диаспорами имели возможность открытого общения. Так, Анвар Балтаев познакомил юношей и девушек города с культурой, бытом и укладом узбекского народа, клирик Воскресенского благочиния, протоиерей Илья Шитов провел беседу на тему "Семья как традиционная христианская ценность", Эрадж Боев дважды встречался с молодежью, и темами его выступлений были традиции и семейные ценности ираноязычных народов, а также "Псевдорелигиозный экстремизм в молодежной среде. Аспекты профилактики и противодействия". Еще один участник проекта - Рафек Тимербаев – посвятил свою беседу с молодежью теме семейных ценностей в исламе.

Вчера, 18 декабря, в арт-студии "Стандарт" молодежного комплекса "Спутник" состоялся круглый стол, в ходе которого участники проекта "Вечные ценности" обменялись мнениями по дальнейшей реализации проекта как площадки, на которую могут выходить представители различных национальных и религиозных объединений города и открыто говорить с молодежью о своих традициях, ценностях, культуре.

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Сергей Попов, председатель комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ Виктор Романов, директор МБУ социальной поддержки "Комплексный центр по работе с детьми и молодежью "Молодежные инициативы" Юлия Маслова, председатель Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Узбекистан "Саховат" Анвар Балтаев, председатель НРОО "Конгресс ираноязычных народов" Эрадж Боев, председатель Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан "УМЕД" ("Надежда") Мутрибшо Мирзоев, директор исламского медресе "Махинур", заместитель председателя Местной религиозной организации мусульман г.Дзержинска Рафек Тимербаев, представитель волонтерского объединения "Знаю! Умею! Делаю!" Дзержинского технического колледжа Даниил Савин, представители отдела молодежи, специалисты по работе с молодежью.



Открывая работу круглого стола, Сергей Попов отметил своевременность и важность тех мероприятий с молодежью, которые уже прошли в Дзержинске, поскольку лейтмотивом всех встреч представителей диаспор и религиозных объединений стала тема укрепления института семьи, формирования базовых семейных ценностей.

"Институт семьи всегда играл главенствующую роль для всех народов. Укреплению нравственных семейных устоев все национальности уделяют большое внимание. Без института семьи не будет никаких других вечных ценностей. Поэтому проект надо развивать, а те мероприятия, которые уже состоялись, можно считать его отправной точкой", - отметил председатель городской Думы.

Виктор Романов в свою очередь подчеркнул, что подобные встречи с молодежью направлены на воспитание молодого поколения дзержинцев в духе уважения к культуре и традициям народов многонациональной России.

"Традиции народов всегда основываются на чем-то очень большом, серьезном и крепком. И очень интересно эти традиции для себя открывать, знакомиться с ними. Важно понимать, что любая вера всегда призывает к миру и уважению других народов. Поэтому воспитание молодежи в духе взаимоуважения друг к другу - очень важное направление, вокруг которого и надо объединить наши усилия", - отметил депутат.

В ходе круглого стола все участники проекта поделились своими впечатлениями от проведенных встреч с молодежью и поблагодарили принимающую сторону - арт-студию "Стандарт" и в целом коллектив м/к "Спутник" - за сотрудничество и возможность реализации подобных мероприятий.

Анвар Балтаев отметил, что ребята во время встречи активно участвовали в беседе, задавали вопросы, были открыты к диалогу.

"Скажу честно, я немного волновался, так как подобного опыта общения с молодежью у меня не было. Но волнение сразу ушло, когда я понял, что эта встреча молодежи интересна. Причем ребята задавали вопросы не только о культуре и быте Узбекистана, но и интересовались его современной жизнью. Вместе со мной на встречу приехали и несколько молодых людей - выходцев из Узбекистана - близких по возрасту тем ребятам, которые были приглашены в арт-студию. Молодежь быстро друг с другом нашла общий язык, и это очень важно для нас. Считаю мероприятие очень полезным, и оно, безусловно, должно быть продолжено, поскольку дает нам возможность говорить об общечеловеческих ценностях, растерять которые мы не имеем права", - поделился своей точкой зрения Анвар Балтаев.

"Проект, с одной стороны, имеет большое культурно-просветительское значение. Например, мною была прочитана лекция, посвященная свадебным традициям ираноязычных народов, которая дает представление об их культуре, истории. С другой стороны, эти встречи имеют очень большое практическое значение, так как я постарался акцентировать внимание студентов на том, как все эти традиции сохраняются в современных условиях. И самое важное, получилось наладить обратную связь с ребятами. Поэтому, я считаю, что этот проект не просто прошел успешно, - он задал некий задел на будущую работу", - рассказал Эрадж Боев.

Рафек Тимербаев также отметил, что проект "Вечные ценности" - замечательное начинание, которое надо развивать, в том числе, подумать и о том, как расширить молодежную аудиторию, задействовать разные учебные заведения.

От имени молодежи своим мнением о проекте поделился Даниил Савин. "Мы не ожидали, что волонтеры Дзержинского технического колледжа настолько заинтересуются мероприятием. Если честно, то те, кто не смог присутствовать на встречах, были очень огорчены и после мероприятия подходили и узнавали у нас, как прошла встреча, что нового мы узнали, что было интересного. Я посетил все мероприятия, которые проводились нашими гостями", - сказал он.

В ходе круглого стола были высказаны предложения о перспективах реализации проекта, в том числе, его формате, тематике ближайших мероприятий. Так, возможно, одна из ближайших фотовыставок в арт-студии "Стандарт" будет посвящена национальным праздникам. Эрадж Боев предложил после новогодних каникул провести лекцию о культурных параллелях в традициях празднования новогодних праздников у разных народов.

Рафек Тимербаев отметил, что на одну из встреч он мог бы пригласить татарские семьи - юбиляров супружеской жизни, и на примере таких замечательных семей побеседовать о нравственных семейных устоях.

"Если мы пригласим супругов, проживших вместе 50, 60 лет, которые расскажут о своих семейных традициях, о себе, то это будет лучшим наглядным примером для молодежи. На фоне таких семей любые наши лекции, слова будут излишни", - поделился мнением Рафек Тимербаев.

Виктор Романов предложил провести встречи представителей диаспор с органами молодежного самоуправления города - молодежным парламентом и молодежной администрацией. Возможно, первая такая встреча в формате лекции состоится уже во второй половине января.

Заместитель начальника отдела молодежи администрации города Андрей Туманов также со своей стороны пригласил представителей диаспор к активному сотрудничеству. Он рассказал о проекте "Конференция путешествий", когда различные спикеры знакомят аудиторию с личным опытом посещения зарубежных стран, интересных уголков России. С его точки зрения, представили диаспор могли бы увлекательно и интересно познакомить молодежь со странами, выходцами из которых они являются. Еще одно из направлений для сотрудничества – участие диаспор в городском празднике, посвященном Дню молодежи России. Формат, как отметил Андрей Туманов, может быть очень широким и разнообразным: от небольших лекций до мастер-классов.

Директор МБУ "Социально-досуговый центр "Созвездие" Мария Костенич пригласила участников проекта к сотрудничеству с Центром, с клубами по месту жительства, на площадках которых тоже можно было бы проводить интересные мероприятия.

Сергей Попов, подводя итоги круглого стола, сказал: "Судя по обмену мнениями, который сейчас состоялся, главная цель проекта была достигнута, - получилось заинтересовать ребят. Представители разных национальностей выразили большую благодарность организаторам за то, что действительно у них появился диалог с молодежью. Считаю, что на этом мы не будем останавливаться, будем продолжать проводить разные мероприятия, которые нацелены на укрепление дружбы между разными национальностями, на обмен информацией о том, как живут разные народы. Это нужно для того, чтобы у всех появлялось как можно больше знаний друг о друге, потому что именно незнание порождает боязнь. А когда все узнают друг друга близко и начинают общаться, понимают, что все люди хотят жить в мире, тогда все хотят общаться и дружить".