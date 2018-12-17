"Макдоналдс" откроется в нижегородском ТРК "Небо" 25 декабря Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ресторан быстрого питания "Макдоналдс" откроется в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде 25 декабря. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

В настоящее время в городе работает 11 ресторанов этой сети. "Макдоналдс" в ТРК "Небо" станет 12-ым по счету. Он расположится на пятом этаже торгового комплекса в зоне фуд-корта.

"Открытие ресторана быстрого питания "Макдоналдс" - очень важное событие, как для нашего торгового комплекса, так и для всех нижегородцев. ТРК "Небо" - уникальный комплекс, в котором посетители могут не только приобрести необходимые товары для себя и своих близких, но и позволить себе отдохнуть, весело провести время и насладится вкусными новинками от ресторанов фуд-корта. Это значит, что в ТРК "Небо" будет еще больше посетителей и гостей из всех районов Нижнего Новгорода", - сказала директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.