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Общество

Более 30 км трассы Р-158 расширят до четырех полос в Нижегородской области

01 июля 2026 14:45 Общество
Более 30 км трассы Р-158 расширят до четырех полос в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Более 30 километров федеральной трассы Р-158 планируется расширить до четырех полос в Нижегородской области к 2028 году. Вопрос обсудили на уровне регионального правительства, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Сейчас продолжается капитальный ремонт участка с 40-го по 46-й километр автодороги Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов. Здесь запланировано расширение проезжей части с двух до четырех полос.

Кроме того, в этом дорожно-строительном сезоне планируется приступить к капремонту еще одного участка трассы — с 52-го по 77-й километр. Проект также предполагает увеличение числа полос до четырех. Обновление обойдется в 13,6 млрд рублей.

На этом участке полностью заменят дорожное полотно и уложат новое покрытие в пределах полосы отвода. Сейчас проводится процедура выбора подрядной организации. Завершить работы рассчитывают в 2028 году.

В рамках капитального ремонта также запланировано обновление четырех мостов, именно — через реки Миянка, Тутовка, Модан и Пукстерь. В частности, на каждом объекте предстоит отремонтировать полотно.

Ранее мы сообщали, что ремонт нового Борского моста завершили за три недели.

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Теги:
Дороги Ремонт дорог Ремонтные работы
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