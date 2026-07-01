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Общество

Психолог объяснил, почему ответственные дети стали главными жертвами мошенников

01 июля 2026 15:16 Общество
Психолог объяснил, почему ответственные дети стали главными жертвами мошенников

Многие родители уверены, что в неприятности обычно попадают трудные подростки, а их послушные и ответственные дети никогда не станут жертвами телефонных мошенников. Но они очень ошибаются. Именно дети из благополучных семей становятся лёгкой добычей для злоумышленников и всего один звонок может полностью изменить их жизнь.

Почему мошенники нацелились на детей

Идеальный портрет современного подростка, который чаще всего попадается в сети телефонных мошенников — это отличник из благополучной семьи, увлекающийся различными хобби и никогда не попадавший в неприятности. Об этом в комментарии ТАСС заявила Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» Московского департамента информационных технологий. Она подчеркнула, что речь идет о школьниках в возрасте от 14 до 17 лет.

Шилина отметила, что именно дети из хороших семей, с их ответственностью и увлечениями, становятся лёгкой мишенью для мошенников. «Для меня было большим открытием», — заявила она.

Как вербуют подростков

Психологи считают, что дети из благополучных семей, окруженные вниманием и заботой близких, часто не подозревают о реальных угрозах. Они наивны и доверчивы, что и используют мошенники, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Ещё один фактор, привлекающий мошенников — карманные деньги. Обычно они хранятся на дебетовых картах, и подростки используют банковские приложения. Мошенники просят деньги и начинают с небольших сумм, чтобы дети стали уязвимыми. Первый перевод становится ловушкой: злоумышленники начинают угрожать, что деньги ушли к экстремистам, ответственность за это придётся нести родителям, и только ребёнок может спасти ситуацию. Чувство страха и любви к семье становятся капканом.

«Я работаю судебным экспертом, и у меня уже было несколько таких дел, когда детям и подросткам говорили, что твои родители сядут, ты их подвергаешь опасности, поэтому искупай свою ошибку. Мошенники подают всё как помощь государственным органам, усиливая давление на ответственность», — пояснила психолог.

В качестве примера она рассказала о ситуации, в которой школьника заставили приобрести угловую шлифовальную машину и распиливать сейфы, которые регулярно ему привозили. Подросток искренне верил, что участвует в работе на благо ФСБ.

Психолог отметила, что подростковая психика склонна делить мир на чёрное и белое, поэтому они часто выполняют приказы с полной ответственностью. В связи с поздним взрослением, мошенники могут использовать это, поскольку подростки уверены в своей самостоятельности и не обращаются за помощью к родителям. Покусаева подчеркнула, что это также связано с недостаточной вовлеченностью родителей из-за занятости. В результате дети могут стать соучастниками преступлений, а родители узнают об этом слишком поздно.

К чему приводит чрезмерная ответственность

По мнению психологов, современные дети, на которых лежит ответственность за младших братьев и сестёр, работу по дому и другие взрослые обязанности, менее подвержены влиянию мошенников. Они быстро учатся критически мыслить и более настороженно относятся к внешним угрозам.

Однако важно не перегружать подростков ответственностью, так как это может привести к неадекватной компенсации в будущем. «Чрезмерная самостоятельность удобна для родителей, но ранее взросление тоже не всегда хорошо. Особенно если подростку дают обязанности, которые не свойственны его возрасту», — пояснила эксперт.

Родителям стоит бить тревогу, если подросток начинает указывать взрослым на их ошибки. Это может быть признаком того, что он перегружен обязанностями и нуждается в помощи.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 млрд рублей похитили мошенники у нижегородцев за пять месяцев 2026 года.

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Теги:
Дети мошенники Преступления
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