Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2026 15:16
Психолог объяснил, почему ответственные дети стали главными жертвами мошенников
01 июля 2026 15:00
Синоптики пообещали нижегородцам теплый июль при умеренных осадках
01 июля 2026 14:45
Более 30 км трассы Р-158 расширят до четырех полос в Нижегородской области
01 июля 2026 14:35
150 детей из нижегородских многодетных семей приняли участие в празднике в КУПНО
01 июля 2026 14:29
Половина молодежи ПФО рассчитывает накопить к пенсии до 10 млн рублей
01 июля 2026 14:15
Снова ливни: нижегородцев предупредили о непогоде 1 июля
01 июля 2026 13:55
Нижегородская область получила субсидию на молодёжный центр в Княгинине
01 июля 2026 13:43
Реставратор рассказал об архитектурном разнообразии Нижегородской области
01 июля 2026 13:11
Сын Захара Прилепина завершает контракт в зоне СВО
01 июля 2026 12:56
Опубликован список нижегородских АЗС, где можно залить бензин в канистры
Общество

Половина молодежи ПФО рассчитывает накопить к пенсии до 10 млн рублей

01 июля 2026 14:29 Общество
Половина молодежи ПФО рассчитывает накопить к пенсии до 10 млн рублей

Половина молодежи Приволжского федерального округа рассчитывает накопить к пенсии от пяти до десяти миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на исследование НПФ «Будущее», проведенного совместно с РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Согласно результатам онлайн-опроса, 78% молодых жителей ПФО считают, что начинать формировать пенсионные накопления необходимо до 35 лет. При этом к активным действиям уже приступили 10% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Среди тех, кто уже откладывает средства, мужчин больше, чем женщин — 17% против 10% соответственно. Еще 59% участников исследования пока не формируют сбережения, но планируют начать в ближайшее время.

84% опрошенных хотели бы получать на пенсии не менее 50 тысяч рублей в месяц. Наиболее популярным оказался диапазон 50−75 тысяч рублей — его выбрали 47% респондентов. Еще 19% рассчитывают на выплаты в размере 75−100 тысяч рублей, 18% — на доход свыше 100 тысяч рублей.

Говоря о предполагаемом объеме личных накоплений, 50% участников опроса назвали сумму от пяти до десяти миллионов рублей. Более скромные ожидания продемонстрировали 18% респондентов, рассчитывающих накопить от одного до трех миллионов рублей, 21% — от трех до пяти миллионов рублей, и 11% — менее одного миллиона рублей.

Отношение к возрасту начала сбережений варьируется, однако лишь 7% считают целесообразным откладывать на пенсию после 45 лет. Также исследование показало, что с возрастом растет ожидание участия работодателя в формировании пенсионного капитала. Среди респондентов 18−25 лет важность такой поддержки отметили 58%, тогда как в группе 26−35 лет — уже 71%.

Ранее мы сообщали о том, какая зарплата необходима нижегородцам для пенсии в 80 тысяч рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Молодежь Пенсия
Поделиться:
Новости по теме
05 мая 2026 09:28
Нижегородские работники скорой помощи не получат право на досрочную пенсию
20 апреля 2026 09:17
Самозанятым нижегородцам напомнили, как увеличить будущую пенсию
22 марта 2026 16:16
Нижегородцам рассказали о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных