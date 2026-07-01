Половина молодежи ПФО рассчитывает накопить к пенсии до 10 млн рублей Общество

Половина молодежи Приволжского федерального округа рассчитывает накопить к пенсии от пяти до десяти миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на исследование НПФ «Будущее», проведенного совместно с РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Согласно результатам онлайн-опроса, 78% молодых жителей ПФО считают, что начинать формировать пенсионные накопления необходимо до 35 лет. При этом к активным действиям уже приступили 10% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Среди тех, кто уже откладывает средства, мужчин больше, чем женщин — 17% против 10% соответственно. Еще 59% участников исследования пока не формируют сбережения, но планируют начать в ближайшее время.

84% опрошенных хотели бы получать на пенсии не менее 50 тысяч рублей в месяц. Наиболее популярным оказался диапазон 50−75 тысяч рублей — его выбрали 47% респондентов. Еще 19% рассчитывают на выплаты в размере 75−100 тысяч рублей, 18% — на доход свыше 100 тысяч рублей.

Говоря о предполагаемом объеме личных накоплений, 50% участников опроса назвали сумму от пяти до десяти миллионов рублей. Более скромные ожидания продемонстрировали 18% респондентов, рассчитывающих накопить от одного до трех миллионов рублей, 21% — от трех до пяти миллионов рублей, и 11% — менее одного миллиона рублей.

Отношение к возрасту начала сбережений варьируется, однако лишь 7% считают целесообразным откладывать на пенсию после 45 лет. Также исследование показало, что с возрастом растет ожидание участия работодателя в формировании пенсионного капитала. Среди респондентов 18−25 лет важность такой поддержки отметили 58%, тогда как в группе 26−35 лет — уже 71%.

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