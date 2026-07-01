Юрий Станкевич поддержал маленьких пациентов в рамках акции «Коробка храбрости» Общество

Фото: Ксения Денисова

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», организованной в Нижегородской областной детской клинической больнице при поддержке партии «Единая Россия». Он посетил онкологическое и гематологическое отделения, где дети проходят лечение от тяжелых заболеваний: некоторые готовятся к трансплантации костного мозга, другим процедурам или проходят сложную послеоперационную реабилитацию. Такие встречи с маленькими пациентами и их родителями стали для парламентария частью системной искренней работы.

Медики высоко оценивают значение социально-психологической поддержки детей, находящихся на долгом лечении в стационарах. Заместитель главного врача по педиатрии Нижегородской областной детской больницы Ольга Кузьмичёва отметила, что такие акции помогают снизить стресс и создают положительный эмоциональный настрой, что помогает выздоровлению.

Для родителей, которые испытывают тревогу и волнение за своих детей, акция тоже очень важна. Мама одного из пациентов Маргарита Лабзина выразила благодарность за подарки и доставленные минуты радости. Каждый подарок — это награда маленькому больному за проявленную храбрость, ощущение тепла и заботы.

Акция носит по-настоящему народный объединяющий характер: в ней участвуют волонтёры, представители предприятий и общественных организаций, депутаты, неравнодушные жители. Поддержка семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, полностью соответствует приоритетам Народной программы партии и отражает её главные ценности: единство, милосердие, взаимовыручку.

«Мы будем и дальше поддерживать эту инициативу, чтобы охватить как можно больше ребят, которые нуждаются в нашем внимании и поддержке», — подчеркнул Юрий Станкевич.

В региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» сбор подарков продолжается до 6 июля. Пополнить «Коробку храбрости» может каждый, чтобы помочь детям преодолеть испытания.