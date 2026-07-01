Синоптики пообещали нижегородцам теплый июль при умеренных осадках Общество

Фото: Кира Мишина

Гидрометцентр России представил прогноз на июль 2026 года для Нижегородской области. Информация размещена на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в регионе составит 19−20 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям за период 1991—2020 годов.

Количество осадков в июле, по предварительной оценке, ожидается около среднего многолетнего уровня. Норма для этого месяца составляет 65−90 мм.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 июля, воздух в Нижнем Новгороде днем прогреется до +30 градусов.