Синоптики пообещали нижегородцам теплый июль при умеренных осадках

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Гидрометцентр России представил прогноз на июль 2026 года для Нижегородской области. Информация размещена на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в регионе составит 19−20 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям за период 1991—2020 годов.
Количество осадков в июле, по предварительной оценке, ожидается около среднего многолетнего уровня. Норма для этого месяца составляет 65−90 мм.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 июля, воздух в Нижнем Новгороде днем прогреется до +30 градусов.
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