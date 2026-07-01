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Общество

150 детей из нижегородских многодетных семей приняли участие в празднике в КУПНО

01 июля 2026 14:35 Общество
150 детей из нижегородских многодетных семей приняли участие в празднике в КУПНО

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) состоялся семейный праздник для 150 детей из многодетных семей региона, а также участниц образовательной программы «Женское лидерство. Многодетные мамы».

Организаторами мероприятия выступили Нижегородская региональная общественная организация «Лига молодежного самоуправления» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».

Для юных участников была подготовлена насыщенная развлекательная и творческая программа. Дети приняли участие в мастер-классах по росписи пряников и матрешек, попробовали свои силы в рисовании, строили башни из мягких кубиков, а также увидели шоу гигантских мыльных пузырей. Финалом праздника стала детская дискотека.

Праздник стал частью работы по поддержке многодетных семей и созданию возможностей для совместного семейного досуга. Особое внимание было уделено тому, чтобы каждый ребенок смог найти занятие по своим интересам, а родители — провести время вместе с детьми в теплой и дружеской атмосфере.

«Для нас было важно создать настоящий семейный праздник, где будет интересно каждому ребенку. Такие встречи дарят яркие эмоции, укрепляют семейные ценности и помогают многодетным родителям почувствовать поддержку. Уверена, что счастливые улыбки детей стали главным результатом нашей совместной работы», — отметила руководитель Нижегородской региональной общественной организации «Лига молодежного самоуправления» Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

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Теги:
Дети КУПНО Многодетные семьи
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