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Нижегородцам объяснили, почему в транспорте отменили наличку

01 июля 2026 16:22 Общество
Нижегородцам объяснили, почему в транспорте отменили наличку

Фото: Александр Воложанин

С 1 июля в Нижнем Новгороде оплатить проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах можно только банковской или транспортной картой. О причинах перехода на безналичную систему и дальнейших планах рассказал замминистра транспорта и автодорог региона Денис Рябинин в эфире радио «Комсомольская правда — Нижний Новгород».

По его словам, нововведение — «не революция», а продолжение уже сложившейся практики: сегодня 96% из 800 тысяч ежедневных поездок оплачиваются безналично, и лишь 4% — наличными. При этом полностью от наличных власти не отказываются.

Мы не отменяем наличные, а выносим их за пределы транспортного средства — в пункты приобретения проездных документов и транспортных карт, — подчеркивает Денис Рябинин.

Транспортные карты можно купить и пополнить в киосках «Роспечати», отделениях Почты России, кассах метро, магазинах «Спар» и «Смарт». В ближайшее время к системе подключат «Пятерочку» и «Магнит». В салоне остаются банковские и транспортные карты, а также оплата через мобильные приложения и QR-код.

Главный эффект, по словам замминистра, — не фискальный, а социальный. Власти рассчитывают снизить аварийность за счет того, что водители больше не будут отвлекаться на прием денег и выдачу сдачи. Кроме того, это упрощает их работу и исключает материальную ответственность за наличную выручку.

Еще одна цель — прозрачность финансовых потоков. По словам политика, часть наличной выручки у частных перевозчиков не всегда отражается в отчетности. Безналичная система позволит повысить налоговые поступления и точнее учитывать пассажиропоток для корректировки маршрутов.

В первый месяц пассажиров без карты штрафовать не планируют, однако безбилетников будут высаживать — штраф за проезд без оплаты составляет 1000 рублей. Замминистра отметил, что в подобных ситуациях возможна взаимовыручка пассажиров.

Перебои с интернетом на оплату не повлияют: система работает офлайн, а списание средств происходит позже. Однако если к моменту списания на карте не окажется денег, она попадет в стоп-лист. Чтобы избежать этого, Денис Рябинин рекомендовал использовать отдельную пополняемую транспортную карту.

Отказ от бумажных билетов также обсуждается. По словам спикера, в крупных городах их уже не печатают, что снижает износ оборудования. В Нижнем Новгороде возможный переход будет постепенным — сначала на отдельных маршрутах.

Пока новая система действует только в областном центре. В 2028 году безналичную оплату планируют внедрить в Дзержинске, на Бору, в Балахне и Городце. По мере роста доли безналичных платежей процесс, как заявил Денис Рябинин, проходит «безболезненно».

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцы смогут оценивать поездки в общественном транспорте по QR-коду.

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Теги:
Деньги Минтранс Общественный транспорт
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