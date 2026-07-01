Фьюжн-биопсию для диагностики рака простаты внедрили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский областной онкодиспансер

Специалисты НИИ клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» внедрили в практику новую методику высокоточной диагностики рака предстательной железы — фьюжн-биопсию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Метод используется в случаях, когда по результатам МРТ выявлены подозрительные участки, однако их размеры слишком малы для точной диагностики стандартными способами. С применением современной технологии уже обследованы 15 пациентов.

Руководитель 3-го стационара НИИКО «НОКОД» Глеб Хрыков отметил, что очаги злокачественной опухоли могут располагаться глубоко в тканях предстательной железы и достигать всего нескольких миллиметров. В таких ситуациях обычная биопсия под УЗИ-контролем оказывается неэффективной, поскольку патологические изменения еще не видны аппарату и врачу.

Специальный аппарат позволяет в режиме реального времени совмещать изображения УЗИ и МРТ, чтобы точно установить локализацию опухоли и успешно ввести в нее иглу для забора клеток. Так, мы можем осуществлять забор материала из образований размером всего 3−5 миллиметров, — уточнил руководитель.

Исследования проводятся на базе 12-го онкоурологического отделения областного онкодиспансера. Здесь же с использованием нового оборудования выполняют и хирургические вмешательства.

По словам Глеба Хрыкова, аппарат является мультимодальным и может применяться непосредственно во время операции. В частности, датчик УЗИ вводится в брюшную полость, что позволяет определить точные границы опухоли и удалить ее с минимальными рисками для пациента. За последний месяц специалисты выполнили уже десять таких высокоточных операций.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подчеркнули, что внедрение нового оборудования и современных методик повышает эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями. Это соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В областном онкодиспансере также отметили рост выявляемости рака предстательной железы в регионе. В 2024 году заболевание впервые диагностировали примерно у 1,5 тысячи жителей, в 2025 году — более чем у 1,6 тысячи человек. Специалисты связывают эту динамику с повышением онконастороженности врачей, развитием диагностических технологий и активным проведением диспансеризации и профилактических осмотров.

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