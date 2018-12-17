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Общество

Сроки и правила лова рыбы изменились в Нижегородской области

19 декабря 2018 17:30  [61] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сроки и правила лова рыбы изменились в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В комитете пояснили, что с 20 декабря по 15 марта на некоторых участках реки Сура и притоках запрещается рыбная ловля запрещена, и с 20 декабря по 19 января запрещен вылов налима.

Изменился перечень зимовальных ям. В настоящее время добыча рыбы на зимовальных ямах является браконьерством. За это предусмотрен штраф на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Также изменения касаются правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в весенний нерестовый период.

"На Горьковском водохранилище с притоками теперь вводятся ограничения с 15 апреля по 15 июня, на Чебоксарском водохранилище с притоками, кроме Оки, - с 10 апреля по 10 июня, на Оке - с 1 апреля по 10 июня. Также по новым правилам на Оке запрещается применение "подпусков" и вылов "переметами", - приводятся в сообщении слова начальника сектора рационального использования водных биоресурсов госохотнадзора Нижегородской области Татьяны Аракчеевой.

Такие изменения вводятся для усиления мер по охране водных биоресурсов и сохранения рыбных запасов региона.

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