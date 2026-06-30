Нижегородские власти утвердили нормативы ЖКУ для расчета субсидий на III квартал Общество

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области утвердило региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые будут использоваться при расчете субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в третьем квартале 2026 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Документом предусмотрены три отдельных стандарта. Они установлены для собственников квартир в многоквартирных домах, для нанимателей и пользователей государственного и муниципального жилфонда, а также для собственников индивидуальных домов и жилья в аварийных домах.

Размеры нормативов различаются по муниципалитетам и зависят от состава семьи — для одиноко проживающих граждан, семей из двух человек и из трёх и более человек.

Так, для собственников квартир в многоквартирных домах самый высокий показатель установлен в муниципальном округе Шахунья — 6914,66 рубля в месяц на одиноко проживающего гражданина, 5153,4 рубля — на члена семьи из двух человек и 4713,09 рубля — на члена семьи из трех и более человек. Самый низкий — в Краснооктябрьском округе, где он составляет 3 273,89 рубля, 2227,05 рубля и 1965,34 рубля соответственно.

В Нижнем Новгороде действуют два значения. 5381,58 рубля приходится на одинокого жителя в населенных пунктах Кстовского района, 4046,11 — если в семье двое человек 3712,24 — трое. Для остальной территории городского округа установлен норматив в 5636,95 рубля, 4140,91 рубля и 3766,9 рубля соответственно.

Для нанимателей и пользователей жилых помещений показатели в целом выше, чем для собственников квартир. Так, в Шахунье установлен самый высокий норматив и по этой категории — 7211,99 рубля в месяц для одиноко проживающего гражданина, 5342,61 рубля для семьи из двух человек и 4875,27 рубля для семьи из трёх и более человек. Самый низкий показатель по данной категории также отмечен в Краснооктябрьском округе — 3211,52 рубля, 2187,36 рубля и 1931,32 рубля соответственно.

Для жителей Кстовского района он составляет 5574,3 рубля, 4168,75 рубля и 3817,36 рубля соответственно, на остальной территории «Большого Нижнего» — 6598,9 рубля на одиноко проживающего, 4753,06 — на члена семьи из двух человек и 4291,6 — если в семье три и более человека.

Для жителей индивидуальных домов и собственников помещений в аварийных домах нормативы ниже. К примеру, в Шахунье для этой категории установлены показатели 1705,87 рубля — это один из самых низких показателей. А лидирует здесь Выкса, где на одинокого жителя приходится 4812,39 рубля. В Кстовском районе этот показатель составляет 4199,94 рубля, на остальной территории Нижнего Новгорода — 2973,93 рубля.

Ранее сообщалось, что с сентября вступит в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.