Движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок

Временные ограничения движения ввели на участке проспекта Ленина с 30 июня.
Как сообщили в дептрансе Нижнего Новгорода, причиной ограничения стали неотложные работы на инженерных сетях.
Для транспорта закрыли съезд на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе.
Когда движение будет восстановлено, пока неизвестно.
Ограничения будут действовать до завершения работ, сроки их окончания уточняются.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывать изменения в организации движения, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на этом участке дороги.
Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста завершили раньше срока.
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