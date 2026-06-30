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Движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок

30 июня 2026 15:10 Общество
Движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок

Временные ограничения движения ввели на участке проспекта Ленина с 30 июня.

Как сообщили в дептрансе Нижнего Новгорода, причиной ограничения стали неотложные работы на инженерных сетях.

Для транспорта закрыли съезд на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе.

Когда движение будет восстановлено, пока неизвестно.

Ограничения будут действовать до завершения работ, сроки их окончания уточняются.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывать изменения в организации движения, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на этом участке дороги.

Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста завершили раньше срока.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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