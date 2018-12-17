Первый в Нижнем Новгороде гипермаркет товаров для дома "Домовой" откроется в ТРК "Небо" 22 декабря Бизнес

Первый в Нижнем Новгороде гипермаркет товаров для дома "Домовой" откроется в ТРК "Небо" 22 декабря. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

"Магазин "Домовой" предоставит жителям Нижнего Новгорода необходимых товаров для дома: текстиль, посуда, предметы декора и интерьера и многое другое. Миссия компании - предлагать уникальный по широте выбор товаров, помогающий создавать новые интерьерные решения для дома", - говорится в сообщении.

Праздничное открытие гипермаркета состоится 22 декабря в 12:00. В программе мероприятия - подарки, розыгрыши призов, скидки на весь ассортимент товаров, представленный в магазине.