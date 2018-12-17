Более 2,5 тысяч нижегородцев прошли Президентскую программу подготовки кадров за 20 лет её реализации Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Более 2,5 тысяч человек прошли обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ за 20 лет её реализации в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 20 декабря 2018 года.

Как напомнил и.о. заместителя губернатора области Игорь Носов, в регионе программа реализуется с 1998 года. "С момента старта программы обучение прошли более 2,5 тысяч человек. Очень радует, что 95% из них продолжают работать в Нижегородской области, активно вносят вклад в развитие экономики, промышленности в регионе", - подчеркнул он.

В ходе мероприятия, посвящённого 20-летию реализации Президентской программы, почетными грамотами, дипломами и благодарностями губернатора Нижегородской области были награждены преподаватели вузов, участвующих в реализации программы. Этими вузами являются НГТУ им. Алексеева, ВШЭ, НГПУ им.Минина. Также были вручены дипломы выпускникам программы 2017-2018 учебного года по направлениям: "Менеджмент", "Инновационный менеджмент" и "Управление стратегическими программами и проектами".

"Многие из выпускников представляют общественные объединения, участвовали в разработке Стратегии развития Нижегородской области. Отмечу, что к обучению по данной программе принимаются только те, кто уже имеет определенный управленческий опыт – не менее года на руководящей должности. Учиться к нам приходят подготовленные люди, заинтересованные в развитии", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций, председатель нижегородской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров Игорь Норенков.

Напомним, что распоряжением Правительства РФ от 03.10.2018 в состав комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ был включен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



СПРАВКА:

За время реализации Президентской программы обучение прошли специалисты более 800 предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области, среди них: Группа "ГАЗ", АО "ОКБМ им.Африкантова", НАЗ "Сокол"-филиал АО "РСК "МИГ", АО "ФНПЦ Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", АО ЦНИИ "Буревестник" ПАО "МРСК – Центра и Приволжья", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Паландина", ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова" и ряд других предприятий.

После завершения учебного процесса каждый выпускник имеет право пройти бесплатную зарубежную стажировку. За годы реализации Президентской программы около 640 нижегородских выпускников прошли стажировку в Германии, Нидерландах, Португалии, США, Финляндии, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Китае, Сингапуре и др.