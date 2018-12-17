Прокуратура добилась отмены постановления ФАС, прекратившей дело в отношении МП в Навашинском районе Общество

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Прокуратура добилась отмены постановления ФАС, ранее прекратившей административное дело в отношении муниципального предприятия в Навашинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 20 декабря 2018 года.

Согласно информации, ранее прокуратура Навашинского района выявила факт искусственного дробления закупок одним из муниципальных предприятий района. Речь идёт о договорах, заключенных предприятием по осуществлению ремонта сетей теплоснабжения и водоснабжения на сумму не более 100 тысяч рублей. Отмечается, что «дробление» спровоцировало уклонение от предусмотренных законом конкретных способов определения поставщика.

Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации, по результатам его рассмотрения директору предприятия был объявлен выговор. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, но производство по делу было прекращено региональным УФАС в связи с отменой закона, устанавливающего административную ответственность.

Прокурор принёс протест на постановление УФАС. В ноябре 2018 года решением суда постановление УФАС было отменено, а материалы дела направлены на новое рассмотрение в административный орган.