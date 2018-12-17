Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2018 11:12  [149] Прокуратура добилась отмены постановления ФАС, прекратившей дело в отношении МП в Навашинском районе
20 декабря 2018 09:59  [100] "Многолетний опыт ветеранов ФСБ, которым они делятся с молодыми кадрами, неоценим", - Евгений Лебедев
20 декабря 2018 09:44  [217] Более 2,5 тысяч нижегородцев прошли Президентскую программу подготовки кадров за 20 лет её реализации
20 декабря 2018 09:30  [106] "Специалисты нижегородских силовых ведомств на деле доказывают свой высокий профессионализм", - Сергей Зуденков
20 декабря 2018 08:00  [177] "Сотрудников нижегородского УФСБ России всегда отличали высокий профессионализм и ответственность", - Глеб Никитин
19 декабря 2018 21:06  [377] Нижний сегодня: главные события дня
19 декабря 2018 19:25  [531] "Макдоналдс" откроется в нижегородском ТРК "Небо" 25 декабря
19 декабря 2018 18:44  [407] "Проект "Вечные ценности" надо развивать", - Сергей Попов
19 декабря 2018 17:30  [166] Сроки и правила лова рыбы изменились в Нижегородской области
19 декабря 2018 17:30  [399] Национальный роуминг отменят в России с 1 июня 2019 года
Общество

Прокуратура добилась отмены постановления ФАС, прекратившей дело в отношении МП в Навашинском районе

20 декабря 2018 11:12  [149] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура добилась отмены постановления ФАС, ранее прекратившей административное дело в отношении муниципального предприятия в Навашинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 20 декабря 2018 года.

Согласно информации, ранее прокуратура Навашинского района выявила факт искусственного дробления закупок одним из муниципальных предприятий района. Речь идёт о договорах, заключенных предприятием по осуществлению ремонта сетей теплоснабжения и водоснабжения на сумму не более 100 тысяч рублей. Отмечается, что «дробление» спровоцировало уклонение от предусмотренных законом конкретных способов определения поставщика.

Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации, по результатам его рассмотрения директору предприятия был объявлен выговор. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, но производство по делу было прекращено региональным УФАС в связи с отменой закона, устанавливающего административную ответственность.

Прокурор принёс протест на постановление УФАС. В ноябре 2018 года решением суда постановление УФАС было отменено, а материалы дела направлены на новое рассмотрение в административный орган.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph