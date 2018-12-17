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Политика

Глеб Никитин вручил депутату ЗС НО Виктору Лунину орден "За гражданскую доблесть и честь"

20 декабря 2018 14:20  [73] Политика
Виктор Лунин

Виктор Лунин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил депутату Законодательного собрания VI созыва Виктору Лунину орден "За гражданскую доблесть и честь" III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента 20 декабря 2018 года.

Награда вручается за выдающиеся заслуги перед Нижегородской областью, большой вклад в социально-экономическое развитие региона, развитие и совершенствование законодательства, активную общественно-политическую деятельность.

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