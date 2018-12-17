Олег Шавин: "Приняв линию Глеба Никитина, мы получили бездефицитный бюджет и совершенно прорывные инвестпрограммы" Политика

Олег Шавин

Управляющий директор ПАО "ТНС Энерго НН", председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области Олег Шавин в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о "кулуарных" отношениях в региональном парламенте, долгах муниципалитетов за электроэнергию и цифровизации отрасли.

- Год 2018 для депутатов был непростым. Помните, как завершался 2017 год, какие были турбулентности в течение 2018 года: смена власти в регионе и самом Нижнем Новгороде, работа с новой управленческой командой. Сейчас все стихло уже или еще остались рычаги напряженности?

- Вы правы, год был неоднозначный. Времени на приработку с новой командой было мало. С моей точки зрения, как председателя комитета регионарного парламента, депутата, жителя города, руководителя и энергетика, нужно было принять те решения, которые трактовал Глеб Никитин. Неправильно было занять деструктивную позицию, не попробовав поработать в новых обстоятельствах.

Приняв, мы получили то, что получили. А это бездефицитный бюджет, совершенно прорывные программы, в том числе и инвестиционные, большое присутствие руководителей федерального уровня, которые дают оценки и привносят определенные мотивации для региона. Есть итоги, но есть и результат. Я считаю, что поступил правильно, приняв точку зрения нашего губернатора.

- Бюджет Нижегородской области бездефицитный и социально ориентированный. Тем не менее, бюджетная работа – это работа "внутри" Заксобрания. Эта работа не выносится на публику. Но в кулуарах приходится же "бодаться"? Как выстраиваются отношения?

- Кроме того, у каждого депутата и руководителя комитета есть свои программы, они важны. Но программы ЖКХ, одни из главных, которые неразрывно связаны с социальными программами. Это строительство очистных сооружений, ФОКов, развитие ветро-, теплоэнергетики. Конечно, каждому из нас хотелось бы бюджет вставить как можно больше программ, за которые ты отвечаешь.

К принятию бюджета мы подошли взвешенно. Конечно, в первую очередь есть программы, которые совершенно необходимы – стратегические программы. Они были озвучены и разложены "по полочкам", кроме того, были показаны направления. Если у нас будут хорошие дороги, хорошая логистика, мы будем быстрее строить, если мы будем быстрее строить – придут инвестиции, если придут инвестиции – получим налоги, получим налоги – получим больше возможностей создавать инфраструктуру. Все это завязывается в единый комплекс, и единое понимание процесса.

- Полагаю, избиратели приветствуют, что депутатский корпус стал монолитным и власть едина, и выстроена вертикаль. Когда вы "разбирались" между собой, то тратили энергию не туда. Сейчас ее тратите на избирателей…

- Ну, все равно притираемся друг другу. И, в первую очередь, не внутри депутатского корпуса, а между депутатами и правительством региона. Пришли новые люди и им тоже нужно понимать ту идеологию, которую они трактуют.

- ЖКХ и электроэнергия – важные темы. В основе всегда вопрос – почему тарифы всегда растут? Как вырастут в следующем году? Ни разу не было такого, чтобы они падали…

- У нас есть определённый уровень перекрёстного субсидирования, который для нашего региона высокий. Я докладывал губернатору Глебу Никитину, который четко понимает, что эту проблему нужно решать. Но одномоментно ее решить невозможно. Совершенно невозможно. Решать нужно поступательно. Но решать поступательно с нескольких сторон. Во-первых, с точки зрения социальных льгот на электроэнергию, они есть и они неизменны, их оцениваем как достаточные. Вторая проблематика – мы покупаем электроэнергию на оптовом рынке, где формируется цена, но на сегодня идеология регионального регулятора не дает для населения повысить определенную планку в 4%, которая будет наращиваться поступательно в течение двух лет.

- Эти средства идут в развитие, в приобретение нового оборудования. Куда они тратятся?

- У всех по-разному. У нас в "ТНС энерго НН" все просто. Есть сбытовая надбавка, которая составляет 3%, на которые и живем. Это небольшие деньги, если смотреть на уровень того объёма, который мы собираем, платим "Нижновэнерго", на оптовый рынок. Причем у нас есть серьезные проблемы, в том числе и со сбором средств.

- Платят с опозданием? Это юридические или физические лица?

- На сегодняшний день существует постоянная задолженность населения. Хотя население на фоне общей собираемости платит 98,2%, но с определённой задержкой. Если задолженность населения была 1 млрд 200 млн рублей, то к началу года она будет уже 1 млрд 300 млн рублей.

Самая большая проблема – домоуправляющие компании. Управляющие компании, ТСЖ на сегодняшний день должны порядка 960 млн рублей. Они платят еще хуже, чем население, причем деньги собирают. Идет непрерывная борьба в судах, ФАС и других организациях.

- Ранее мы с вами обсуждали историю, что были внесены поправки в Жилищный кодекс, когда можно заключать договор напрямую, минуя посредников. Вы тогда приветствовали, чтобы заключали с вами напрямую контракты. Как сейчас складывается ситуация?

- Скажу больше - нас тогда поддержала и прокуратура. В свое время прокурор Нижегородской области приводил совещание, где была поставлена задача по созданию дорожной карты, чтобы перейти на прямые договора. На сегодняшний день мы расторгаем договора с теми управляющими компаниями, которые более двух месяцев не платят за потребленный ресурс.

У нас на сегодняшний день переведено на прямые договоры в Нижнем Новгороде 170 многоквартирных домов, в Дзержинске – 50. Это не много, всего 2-3%. Работа началась.

- Те дома, которые перевели на прямые контракты, собираемость стала лучше?

- Лучше стал темп и "зажиливать" стали меньше. Если человек платит 100%, а от домоуправляющей компании мы недополучаем почти 1 млрд рублей, население обижается на нас. Эту работу по переходу к прямым договорам мы будем активно проводить, у нас просто нет другого пути.

- Кроме ДУКов есть еще муниципалитеты, с которыми тоже есть сложности. Но с ними более-менее понятно, есть государство, которое гарантирует оплату, существуют компромиссы, рассрочки. С ними получается договариваться? Эксцессов нет?

- Договариваться получается. Мы всегда находим нормальные точки соприкосновения. Понятно, что главе района хочется получить рассрочку, мы это понимаем и идем на встречу. Но при этом эта рассрочка, надо понимать, не на пять лет. Это постоянный поиск компромисса и "ручное" управление в каждой спорной ситуации. Причем лично встречаюсь с каждым.

- Глава региона Глеб Никитин активно работает над инновациями и внедрением новых технологий. Один из коньков – цифровизация, программа "Умный город" и "Умный свет" как одно из направлений работы в перспективе. Насколько "ТНС-Энерго" готово включиться в эти проекты и готовы ли поддержать?

- Естественно, готовы. Программа "Умный город" достаточно обширна, многокомпонентна. Для электроэнергетиков есть система Smart Grid. Сейчас у нас та же система учета, но не для того, чтобы собрать показания и выставить счета, а для того, чтобы сократить расходы. Также есть показатель контроля показаний, он делается вручную. Это не всегда правильно, не всегда верные расчеты - человеческий фактор, как ни крути.

Автоматизированная система снятия показаний приборов учета дает возможность не только нам правильно снимать показания, но и муниципалитетам планировать свои объёмы потребления. Это сейчас важно.