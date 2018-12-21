Работа нижегородского хлебозавода "Колос 3" приостановлена на полтора месяца по решению суда Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Работа нижегородского хлебозавода "Колос 3" (пр.Кирова, 1Б) приостановлена на полтора месяца по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 25 декабря 2018 года.

По результатам проверок установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- производственные помещения не соответствуют требованиям санитарных правил (краска на стенах местами отслаивается; имеются дефекты плиточного покрытия стен; вытяжная шахта почерневшая, с большим количеством копоти; раковины для мытья инвентаря в хлебном цехе проржавевшие; на полу местами выбоины)

- машина для мытья хлебных лотков покрыта слоем пыли, пол не промыт (грязный)

- в производственных помещениях обнаружено большое количество тараканов

По итогам установленных фактов соответствующий протокол был направлен на рассмотрение в Автозаводский районный суд, по решению которого 14 декабря 2018 года деятельность хлебозавода была приостановлена на 45 суток.

21 декабря судом было рассмотрено ходатайство о досрочном прекращении исполнения административного наказания в связи с устранением нарушений. При этом, достоверных доказательств полного устранения нарушений АО "Колос 3" не представлено. Таким образом, решение суда не изменилось.

Постановление передано в районный отдел ГУ ФССП по Нижегородской области.