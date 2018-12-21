Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2018 12:36  [82] Работа нижегородского хлебозавода "Колос 3" приостановлена на полтора месяца по решению суда
25 декабря 2018 12:04  [354] Научный трамвай начал курсировать в Нижнем Новгороде
25 декабря 2018 11:37  [87] Более 2,7 тысяч км линий электропередачи ввело в эксплуатацию МРСК Центра и Приволжья с начала 2018 года
25 декабря 2018 10:36  [131] Вадим Власов: "Запуск автоматизированной системы управления дорожным движением намечен на 2019 год"
25 декабря 2018 10:01  [114] Нижегородская Митрополия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным МЧС
25 декабря 2018 09:14  [150] Дом на ул. Вятской в Нижнем Новгороде будет сдан после строительства парковки
25 декабря 2018 06:01  [282] Абонентов российских сотовых операторов с января ждет повышение тарифов
24 декабря 2018 20:40  [343] Нижний сегодня: главные события дня
24 декабря 2018 20:14  [2087] ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за метели с мокрым снегом
24 декабря 2018 18:53  [185] Интерактивный музей знаний открыли в Арзамасе по инициативе местных жителей
Общество

Работа нижегородского хлебозавода "Колос 3" приостановлена на полтора месяца по решению суда

25 декабря 2018 12:36  [82] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Работа нижегородского хлебозавода "Колос 3" (пр.Кирова, 1Б) приостановлена на полтора месяца по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 25 декабря 2018 года.

По результатам проверок установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- производственные помещения не соответствуют требованиям санитарных правил (краска на стенах местами отслаивается; имеются дефекты плиточного покрытия стен; вытяжная шахта почерневшая, с большим количеством копоти; раковины для мытья инвентаря в хлебном цехе проржавевшие; на полу местами выбоины)

- машина для мытья хлебных лотков покрыта слоем пыли, пол не промыт (грязный)

- в производственных помещениях обнаружено большое количество тараканов

По итогам установленных фактов соответствующий протокол был направлен на рассмотрение в Автозаводский районный суд, по решению которого 14 декабря 2018 года деятельность хлебозавода была приостановлена на 45 суток.

21 декабря судом было рассмотрено ходатайство о досрочном прекращении исполнения административного наказания в связи с устранением нарушений. При этом, достоверных доказательств полного устранения нарушений АО "Колос 3" не представлено. Таким образом, решение суда не изменилось.

Постановление передано в районный отдел ГУ ФССП по Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph