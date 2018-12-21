Глеб Никитин призвал бороться с равнодушием чиновников Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал бороться с равнодушием чиновников. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такое заявление глава области сделал на открытии торжественного мероприятия, посвященного представлению утвержденной Стратегии региона 25 декабря.

Это событие состоялось на Нижегородской ярмарке. Обращаясь к участникам встречи, глава региона напомнил, что в первую очередь работа чиновников направлена на улучшение качества жизни нижегородцев, поэтому равнодушие и цинизм в работе недопустимы.

"Равнодушие, черствость, цинизм - это то, что мы не будем прощать. Мы обязаны всегда откликаться на запросы и чаяния людей, на их призывы о помощи. Когда люди, доверившие нам власть, обращаются за помощью, мы обязаны им помогать. Другой реакции с нашей стороны быть не может. Только так мы построим по-настоящему справедливое общество, основанное на принципах равенства, уважения, законности и свободы", - обратился к присутствующим Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что "главное мерило работы органов власти – человек и качество его жизни". Также Глеб Никитин рассказал, что из встреч, проведенных в 2018 году с жителями области, он собрал коллективный образ нижегородца.

"Нижегородец – это человек с чувством собственного достоинства, терпеливый, но требовательный. Не приемлет обмана и несправедливости", - отметил губернатор, потребовав от чиновников в первую очередь руководствоваться совестью.

"В душе у каждого есть собственный барометр – совесть. Я хочу, я прошу, я требую от вас от всех – поступайте по совести!" – заявил Глеб Никитин.

Вместе с этим губернатор призвал чиновников быть открытыми и ломать традиционные подходы к работе. В первую очередь чиновникам нужно прислушиваться даже к самым, на первый взгляд, нереализуемым идеям.

"Мы должны стать регионом open space, землей свободного творчества – землей открытого пространства! Где люди взаимно обогащаются мечтами и идеями, где они пробуют, и у них получается!", - заявил Глеб Никитин.

Ранее губернатор на одном из оперативных совещаний в региональном правительстве уже подчеркивал, что чиновники должны быть открыты для диалога с людьми. Обращение к руководителям было связано с резонансным делом о приеме граждан в областном минздраве.

"Полагаю, все в курсе событий, произошедших в нашем минздраве и получивших широкую огласку. Я говорю о попытке посетителей попасть на встречу с замминистра", - обратился к присутствующим Глеб Никитин.

"Обращаю внимание на то, что какие бы отношения ни были с конкретными гражданами и организациями, мы не имеем права избегать разговора. Подобное поведение, к тому же с применением административных мер, абсолютно недопустимо. Все министры, заместители губернатора, руководители структурных подразделений должны вынести урок из этой ситуации. Такие инциденты больше не должны повториться", - заявил Глеб Никитин.