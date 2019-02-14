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Общество

Детский лагерь "Искра" ОКБМ им.Африкантова передадут в собственность Нижнего Новгорода

21 февраля 2019 14:52  [1248] Общество

Детский лагерь "Искра", который находится на балансе АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова" (ОКБМ) передадут в собственность Нижнего Новгорода. На заседании комиссии Думы по имуществу 21 февраля 2019 года, депутаты одобрили передачу учреждения, окончательное решение будет принято на основном заседании 27 февраля.

Ранее ОКБМ обратилось в администрацию города с предложением передать детский лагерь "Искра", который находится в Борском районе вблизи сел Воронино и Городищи (40 км от Нижнего Новгорода).

К передаче предлагается весь имущественный комплекс лагеря: земельный участок площадью 130 тысяч кв.м, 66 объектов недвижимости (шесть кирпичных двухэтажных корпусов, административное здание, столовая, здание клуба со спортзалом и актовым залом на 400 мест, двухэтажное здание медицинского корпуса, две бани, трансформаторная подстанция, объекты вспомогательной инфраструктуры, в том числе очистные сооружения).

По словам директора КУГИ Светланы Помпаевой, лагерь войдет в состав МАУ "Муниципальный центр "Надежда". На его подготовку к летнему сезону после шести лет консервации и приобретение оборудования потребуется порядка 40 млн рублей.

Заместитель главы администрации города Наталия Казачкова сообщила, что городские летние лагеря требуют серьезных капитальных вложений, многие объекты не используются в полной мощности.

"Просьба поддержать, потому что таких лагерей в хозведении предприятий осталось достаточно мало. Мы долго боролись, чтобы нам его отдали безвозмездно. По факту мы получим неплохое место для достойного отдыха ребятишек", - пояснила она.

Как сообщалось ранее, почти 4 тысячи юных нижегородцев отдохнули в детских лагерях и на турбазах за лето 2018 года.

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Теги:
Дети
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