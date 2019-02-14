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Общество

Более 145 млн рублей выделят в Нижегородской области в 2019 году на развитие системы паллиативной медпомощи

21 февраля 2019 18:20  [1022] Общество

Более 145 млн рублей выделят в Нижегородской области в 2019 году на развитие системы паллиативной медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи 21 февраля 2019 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность данного законопроекта.

"Уверен, что закон о паллиативной медицинской помощи будет способствовать развитию этого вида помощи в России в целом и Нижегородской области в частности. Мы уже реализуем ряд положений заложенных в этом документе. Так, в 2018 году для медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, было закуплено более 700 единиц оборудования, из них 14 предназначены для использования на дому. Совершенствуется система обеспечения больных необходимыми лекарственными препаратами. Особое внимание уделяется образовательным программам. Так тематическое обучение в 2018 году прошли 337 врачей и 210 фельдшеров и медицинских сестер", - сообщил губернатор.

"В 2019 году на развитие системы паллиативной медпомощи в регионе будет выделено более 145 миллионов рублей. Будет проводиться расширение системы этого вида помощи. В этом году запланирована организация дополнительно десяти бригад выездных патронажных служб и 21 кабинета паллиативной медицинской помощи. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу уделить максимальное внимание развитию паллиативной медицины. Нижегородская область будет выполнять эту установку", - подчеркнул Глеб Никитин.

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