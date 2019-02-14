"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и Кстовская администрация поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Заместитель главы Кстовского муниципального района Леонид Стрельцов, директор районного управления соцзащиты Татьяна Гришина и заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по связям с общественностью Антон Гребень 21 февраля в канун празднования Дня защитника Отечества поздравили ветеранов Кстовского района с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Одним из важных визитов стало поздравление с наступающим праздником кстовчанина, участника войны Николая Михайловича Егорова, посвятившего 30 лет своей жизни нефтеперерабатывающему предприятию. Ему были вручены памятные подарки и поздравительные адреса.

Антон Гребень в своем поздравлении отметил, что "Кстовская земля внесла весомый вклад в общее дело защиты страны в сложные для нее времена. Улицы города Кстово носят имена героев, которые мужественно сражались на боевых рубежах. Сегодня, в первую очередь, мои поздравления и пожелания тем, кто проходит воинскую службу, кто имел честь под легендарными знаменами прославленной Армии России выполнять свой гражданский долг, тем, кто сегодня служит Отечеству. Крепкого здоровья, счастья и благополучия славным воинам и их семьям!"

Заместитель главы Кстовского муниципального района подчеркнул, что совместное с ЛУКОЙЛом поздравление участника войны и бывшего заводчанина - лишь один из примеров сотрудничества администрации и предприятия на благо кстовчан: "Наши партнеры оказывают нам всестороннюю поддержку не только в работе со старшим поколением, но и в содержании социальных объектов. Надеюсь, сотрудничество, которое приносит столь хорошие плоды. Будет продолжаться".

В рамках поздравления 47 ветеранам Кстовского района были вручены памятные подарки, из них шестерых ветеранов представители администрации и нефтеперерабатывающего предприятия поздравили лично.