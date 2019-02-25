Ирина Никулина: "Люди, которые хотят поехать волонтерами за рубеж, обращаются со всей России" Общество

Куратор проектов молодежного движения "Сфера" Ирина Никулина в проекте "Герои Волги" поделилась, зачем волонтеры ездят бесплатно по миру и помогают людям.

- Расскажите, как устроена ваша работа?

- К нам обращаются люди со всей России, которые хотят поехать волонтером за рубеж. Это те, кто хочет поработать там либо 2-3 недели, либо на срок до года.

- Что включает в себя понятие "волонтер"?

- Спектр программ, который мы предлагаем, очень широкий. Это любая деятельность, которая не связана с извлечением прибыли. В основном, социальная работа. Это может быть работа с детьми, инвалидами, молодежью, животными или в сфере экологии, на фестивалях. Если брать работу на год, то чаще всего волонтер приезжает в организацию и ассистирует сотрудникам, учится, смотрит, изучает язык и так по нарастающей. Что это может быть? Например, детский сад или молодежный центр.

- О каких странах идет речь?

- По долгосрочным проектам у нас только Европа. По коротким проектам можно поехать в любую страну мира. Но наиболее популярны страны Азии, так как в далекие точки дорого лететь.

- Как с финансовой точки зрения устроена ваша работа?

- Существуют два типа программ. Первый – международные волонтерские лагеря. Такой лагерь длится две-три недели и собирает группу от 8 до 20 человек. И волонтеры все вместе решают какую-либо социальную проблему: очистить лес или реку, работа с детьми. В данных проектах они сами добираются до места и платят небольшой взнос за участие, питание и проживание им предоставляют. Вторая программа – "Европейский корпус солидарности", она грантовая. По ней можно поехать на срок от 6 до 12 месяцев только в страны Евросоюза. И там уже оплачиваются все расходы волонтера. Единственное, что нужно – купить билет и оплатить визу, но на месте эти деньги будут возвращены.

- В чем тогда интерес организаций, которые предоставляют эти гранты?

- Это действительно головная боль, но она приятная. Волонтер, который приезжает к ним из другой страны, показывает другой мир. То есть компания получает человека из другой культуры. В первую очередь, эта программа для молодежи, и это делается для того, чтобы случился процесс неформального образования. Вы работаете в команде, ломаете стереотипы о других странах и получаете бесценный опыт.

- Кто, как правило, участвует? Сколько человек в год?

- По краткосрочному проекту, как правило, более 500 человек. По долгосрочному – около 100. В основном это молодежь. В волонтерских лагерях нет ограничения по возрасту, а вот грантовые проекты приглашают только волонтеров от 18 до 30 лет. Наша самая легендарная участница, кстати, живет в Нижнем Новгороде. Ей больше 70 лет, и она за 15 лет посетила 12-13 проектов, была в Японии, Южной Корее, Австралии и, конечно же, Европе.

- У нас в Нижнем Новгороде есть принимающие организации?

- Да, их несколько: Детская областная библиотека, коррекционный детский сад в Сормове, центр "Журавушка" и организация "Верас". Волонтеры работают там по 4-5 часов в день.

- Какая мотивация у людей, которые участвуют в ваших проектах?

- Молодежь едет не простая, это целеустремленные люди. Думаю, главная цель – язык: люди хотят практиковать английский, например. На втором плане личностное развитие и небанальное путешествие, а не просто увидеть Эйфелеву башню из окна туристического автобуса.

- Как регулируется безопасность волонтера?

- Мы не существуем в вакууме, у нас есть сетевая организация, которая делает эти проекты. Чтобы попасть туда, организации должны соблюдать стандарты качества. Мы отправляем волонтеров только к тем компаниям, которых мы знаем, с которыми работаем. Принимающая сторона несет ответственность: там есть координатор, лидер. Но в лагере волонтер отвечает за себя сам. Даже несмотря на это, поддержка с принимающей стороны будет в любом случае.

- Существует ли форма помощи, которая вам нужна?

- Думаю, единственное, что нужно, - это изменения в визовом законодательстве для волонтеров. Потому что сейчас они могут приехать максимум на три месяца. Многим приходится уезжать домой, заново делать визу и возвращаться. Насколько я знаю, этот вопрос уже рассматривается.